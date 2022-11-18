學者稱中美關係未來5年最難 美認中「大象裝成小兔子」

中國國家主席習近平（左）14日與美國總統拜登會晤。（新華社）

中美元首巴里島會晤後，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，美國的整體思路依舊沒有變，還是以競爭來定義中美關係，未來五年中美關係會最難、特別難。

觀察者網引述金燦榮的分析稱，中美關係未來五年最難，挺過去就會好一點。金燦榮說，第一個理由，未來五年是中國趕超美國的五年，而在趕超過程中，美國的反應一定是最激烈的。

美國對於沒有可能趕超自己的國家，它就不緊張。如果真讓你超過它了，那也就算了；就是在追趕、即將超過的時候，它最為緊張。而未來五年是中國追趕美國的關鍵五年，如果中國在這五年做得好，GDP應該就能趕上美國，晶片、高端材料、工業檢測設備等當下的薄弱項基本上也都能突破，按過去的經驗，只要重視，再加上舉國體制，就一定會有突破。

第二個理由，未來五年，台灣問題將是最尖銳的，最容易出事。

第三個理由，現在美國國內政治繼續分裂，而按照美國的毛病，這矛盾一定是外移的。中西方文化的根本不同，就是我們一有事就先自己檢討，思考自己哪里做得不好，而他們有事就怪外面。

現在看來，川普 兩年後重新回來的可能性比較小，因為當下共和黨主流是排斥他的。很可能就是佛羅里達州州長德桑提斯 出來。德桑提斯的基本政策主張其實跟川普是一樣的，他是川普2.0版，更年輕、更狡猾、更圓潤，實際上對美國政策的衝擊會更大。

金燦榮說，美國國內有一派人總覺得中國老謀深算，比美國人狡猾。代表人物就是白邦瑞（Michael Pillsbury），寫了本「百年馬拉松：中國取代美國稱霸全球的秘密戰略」，說中國從孫中山開始，蔣介石、毛澤東、鄧小平都在騙美國，拚命發展，卻天天跟美國說「我不行」，實際上就是要取代美國。明明是大象，卻硬要裝小兔子，他覺得這是一種戰略欺騙。

中國國內的公知天天跟美國講「中國不行」，結果最後變成「你忽悠我，把我給騙了」。

他說，這一次習主席就很認真地跟拜登 講，「我們沒有這些玩意兒，我們的戰略意圖很清楚，就想著好好發展經濟，提高人民生活水準，就是通稿裡說的中國黨和政府的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持高度連續性和穩定性。