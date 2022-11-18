習近平G20訓斥杜魯多 畫面及文字遭中國網路封殺

中國國家主席習近平16日當面向加拿大總理杜魯道(左)興師問罪，指責洩露兩人密談內容給媒體。(路透)

G20峰會期間，中國國家主席習近平 訓斥加拿大 總理杜魯多 （Justin Trudeau）的畫面瘋傳全球，引起爭議。但中國方面隨即啟動審查機制，不但刪除影片，連帶有杜魯多、創造條件等詞的網文也被刪除。

綜合中國網路訊息與美國之音（VOA）中文網報導，參與這一審查行動的網路平台包括微博、微信、百度、抖音、知乎、嗶哩嗶哩等。

根據報導，這項行動一致的審查指令是否來自中國官方，目前無法確定。但中國各網路平台有時會「主動審查」可能的敏感詞，避免因此發生網路群體事件，進而被官方懲罰。

這段畫面顯示，出席20國集團（G20）峇里島峰會的習近平和杜魯多16日在場外相遇時，習近平對杜魯多將兩人稍早前的私下談話內容向加拿大媒體簡報表達不滿，指此舉「不合適」。杜魯多雖以「加拿大信奉自由、公開和坦誠的對話」回應，但習近平卻面露不耐，並強調要「創造條件」，隨即離去。

不久，這段畫面迅速在推特（Twitter）上傳遍，並被全球各大媒體廣為報導。此後，相關畫面及文字報導也陸續在中國網路上流傳，並有立場愛國的網路寫手力挺習近平，並批判杜魯多及加拿大。但中國官媒完全沒有報導此事。

官方唯一就此事評論的是中國外交部發言人毛寧。她17日在回答外媒詢問時說，此事不應該被視為「批評或指責任何人」。而中國從不干預他國內政，而中加關係近年來「面臨困難，責任不在中方」。而中方願在平等的基礎上與加方坦誠交流，希望加拿大採取行動，為改善中加關係「創造條件」。

但中國各網路平台隨即展開了維穩機制，將「特魯多」（杜魯多）、「加拿大總理」，「創造條件」等相關詞彙，乃至於中國網友對杜魯多的暱稱「小土豆」、Potato等詞彙，都列為敏感詞，只要發布便自動遭到刪除。連俄羅斯官媒在新浪微博上發布的相關消息，5分鐘後也被刪除。

但根據報導，在新浪微博上，「藍V」（官方帳號）及部分「黃V」（名人認證帳號）的少數相關文章，則未被屏蔽。但中國數字時代編輯劉力朋分析，這些文章是被審查後才准許貼出的，並不代表審查尺度有所放鬆。

儘管如此，這並不代表中國網友對此事不感興趣。在抖音上，有關「特魯多」的搜索建議裡，出現了「特魯多不合適」、「特魯多被罵視頻」、「特魯多G20握手」等詞，顯示大量網友用這些詞句搜索相關內容。

由於杜魯多的父親老杜魯多（Pierre Trudeau）也曾擔任加拿大總理，報導指出，在百度上若輸入「特魯多」，顯示的第1個結果便是老杜魯多，還特別註明「特魯多一般指皮埃爾．特魯多，加拿大第15任總理」。

報導指出，同樣測試父子兩代都曾任美國總統的布希父子，百度顯示的第1個結果卻是2001至2009年任總統的布希（George W.Bush），而非他1989至1993年任總統的父親老布希（George H.W.Bush）。