中「一帶一路」指標 印尼雅萬高鐵試運 雙方簽署聯合聲明

中國國家主席習近平（左）16日晚與印尼總統佐科舉行會談。（新華社）

中國國家主席習近平16日與G20輪值主席國印尼 總統佐科威舉行會晤，雙方共同視頻觀摩雅萬高鐵試驗運行，並發表中印尼聯合聲明，加強全面戰略夥伴關係行動計畫、共建「一帶一路 」合作規畫等。

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新華社報導，習近平和佐科威首先聽取雅萬高鐵建設進展情況彙報。綜合檢測 車中方和印尼司機分別報告雅萬高鐵綜合檢測車準備完畢，兩人下達指令：「開始！」嶄新亮麗的綜合檢測車緩緩駛出德卡魯爾車站並逐漸加速前行，標誌雅萬高鐵試驗運行取得了成功。

雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高鐵，全長142公里，最高運營時速350公里，於2018年6月開工建設，是「一帶一路」建設和中國印尼兩國務實合作的標誌性項目，其中印尼投資六成，中國投資四成並負責施工。雅萬高鐵是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地，將在明年六月正式開通。

中印尼雙方還發表「聯合聲明」。兩國元首共同見證簽署加強全面戰略夥伴關係行動計畫（2022-2026）、共建「一帶一路」合作規畫以及經貿合作、數字經濟、職業教育、藥用植物等領域合作檔。

環球時報發表中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平專文指，印尼是全球第三大發展中國家、世界上穆斯林人口最多的國家、東盟（東協）最大的經濟體和世界重要的新興經濟體。在2022年地區和全球挑戰不斷增多的背景下，印尼利用G20輪值主席國身份，開展全方位的穿梭外交，致力於促進地區乃至全球的和平、穩定與繁榮，正在日益彰顯其地區乃至全球影響力。

「印尼正悄然崛起為亞洲超級大國」，菲律賓學者理查德．海達里安稱，印尼已經穩步崛起為21世紀一支全球性力量，在未來幾十年，印尼完全有能力像中國一樣躋身亞洲超級大國的行列。

許利平的文章稱，印尼的和平崛起有著堅實基礎。一是，印尼的陸地與海洋面積廣大，是重要的交通通道，礦產資源也十分豐富。其次，印尼保持著相對穩定的政治和社會秩序。三是，印尼近年大力發展基礎設施、積極引進外資。印尼基礎設施建設創下近年歷史之最。四是，印尼擁有龐大年輕勞動力人口、廣闊的市場以及大力發展下游工業的經濟政策等。

在全球經濟整體表現不佳的背景下，2022年第二季度印尼經濟增長率是G20國家中最高的，從2021年第四季以來，印尼GDP連續四個季度增長超過5%，經濟持續復甦。

文章稱，在此背景下，印尼奉行自由積極的外交政策，為發展創造了和平穩定的國際環境。這次印尼擔任G20輪值主席國，碰上俄烏衝突、全球能源危機、糧食危機、新冠肺炎疫情等多重挑戰，但印尼依然認真踏實履行主席國責任與義務，尋找成員國最大公約數，盡力推動達成應對全球危機的行動方案。

2023年，印尼還將擔任東協輪值主席國，並將2023年東協峰會的主題定為「東協：全球增長中心」。聚焦發展與合作、積極推動東協一體化的印尼，越來越成為踐行多邊主義的一面旗幟。印尼還提出「2045黃金印尼」目標，旨在成為全球第四大經濟體，實現印尼的現代化。

文章說，中國樂見亞洲出現像印尼這樣的新興經濟體崛起，這對於今天的國際秩序是一種正能量。印尼是21世紀海上絲綢之路的首倡之地，也是中國高鐵全要素、全系統、全產業鏈走出去「第一單」開花結果之地。中國和印尼同為發展中大國、重要新興經濟體，兩國發展階段相似，共同利益廣泛，合作前景廣闊。