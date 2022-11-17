葉倫對話易綱 聚焦美中關係穩定 「坦率具建設性」

美國財長葉倫與中國人民銀行行長易綱（見圖）16日在G20峰會場邊舉行兩小時會談。（中新社）

美國財政部 表示，財長葉倫 16日在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊，與中國人民銀行行長易綱會談兩小時，葉倫聚焦於美中關係的穩定。易綱和美國官員都稱，雙方的會談坦率且具建設性。

美國總統拜登 與中國國家主席習近平14日在印尼舉行元首身分的首度面對面會談，雙方同意兩國外交、財金經貿團隊進行對話磋商與溝通。

外界認為，此次「拜習會」對陷入緊張的中美關係帶來緩和。

16日在出席Ｇ20峰會的間隙，葉倫和易綱兩人進行了約兩小時的對話。路透與法新社報導，葉倫尋求維持美中兩大經濟體的關係穩定。這是今年8月美眾議長裴洛西訪台後，葉倫首次與中國負責經濟事務的高官面對面會談。

美國財政部表示，葉倫和易綱「討論了全球宏觀經濟和金融發展，包括能源和大宗商品高價與波動所帶來的挑戰，並就美國和中國的宏觀經濟前景交換意見」。美國財政部官員表示：「他們的會談坦率、具建設性，氣氛正面。」

葉倫會談前對紐約時報表示，她將向易綱解釋引起中國擔憂的問題，包括美國總統拜登政府推動限制美國敏感技術出口。她說，她會把重點放在「穩定關係上，並努力讓關係處於更好的基礎上，同時也體認我們有各種各樣的擔憂」。

在全球面臨許多挑戰的背景下，葉倫和易綱還討論了G20的問題。葉倫表示期待未來與中方的接觸。易綱則表示，他和葉倫兩人進行了廣泛、深入和坦誠的對話，非常有建設性。不過，易綱沒有詳細說明兩人對話的內容和細節。

對於易綱與葉倫的會談，中國人民銀行官網發出簡短新聞稿，僅稱易綱會見了美國財長葉倫，「就相關經濟金融問題進行廣泛的建設性的交流」。

據路透早前報導，葉倫和美國財政官員稱，他們將在會上尋求了解中國放鬆新冠防疫封鎖措施的明確計畫，因封控措施遏制了中國的經濟增長，並且導致了全球供應鏈的中斷。