追求穩定？習近平向拜登大談兩岸歷史

美國總統拜登 和中國大陸國家主席習近平 14日在印尼峇里島面會，會後拜登表示，他不認為中國有意立即侵略台灣。華爾街日報（WSJ）報導，美國官員說，儘管習近平未明確表達無計畫立即侵台，仍給予拜登和幕僚這種印象。

報導說，拜習兩人7月通話後，已指示屬下探索面會契機。但美國眾院議長裴洛西8月訪台後，北京不僅大規模軍演，還宣稱將關閉美中軍事溝通管道，美國聯繫中方經常換回一片靜默。

今年9月，僵局開始融冰。美國國務卿布林肯與中國大陸外長王毅趁聯合國大會之際會談，白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格、國務院亞太助卿康達也跟中國大陸副外長謝鋒會面。謝鋒去年初接副外長後，接下管理對美關係主要角色，包括參與協商讓華為財務長孟晚舟獲釋。

羅森柏格與謝鋒同意悄悄恢復溝通，雙方聚焦討論拜習會 ，兩國團隊頻繁透過視訊和電話聯繫，雙方高官到印尼峇里島後，還聚在飯店內一直協商到拜習會當天凌晨3時。

美中官員說，拜習會原本預計進行兩小時，結果含中場休息談了3小時，為善用時間，雙方同意使用同步口譯，而非重要峰會常用的逐步口譯。

知情人士說，習近平會前花了好幾小時反覆思考如何談論台灣，還修改論題來恰當反映想法。為了向拜登表達中國希望不必動武統一台灣，習近平花了很長時間討論中國大陸與台灣的歷史。

一名美國官員說，儘管習近平未明確表達無計畫立即侵台，仍給拜登和幕僚這種印象。如今中國大陸房市蕭條，新冠疫情清零政策扼制經濟成長，對拜登團隊來說，習近平似乎想在中國大陸不穩定的時期追求穩定和可預測性。

美方官員並提到，他們仔細研讀拜習會逐字稿，尋找習近平思路的蛛絲馬跡。他們相信習近平承諾賦予高層幕僚恢復固定溝通的權力，但可能會花一些時間，部分原因在於習近平上月展開中共總書記第三任期後，領導階層將大換血。