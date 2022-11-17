我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

追求穩定？習近平向拜登大談兩岸歷史

中國新聞組／綜合報導

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平14日在印尼峇里島面會，會後拜登表示，他不認為中國有意立即侵略台灣。華爾街日報（WSJ）報導，美國官員說，儘管習近平未明確表達無計畫立即侵台，仍給予拜登和幕僚這種印象。

報導說，拜習兩人7月通話後，已指示屬下探索面會契機。但美國眾院議長裴洛西8月訪台後，北京不僅大規模軍演，還宣稱將關閉美中軍事溝通管道，美國聯繫中方經常換回一片靜默。

今年9月，僵局開始融冰。美國國務卿布林肯與中國大陸外長王毅趁聯合國大會之際會談，白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格、國務院亞太助卿康達也跟中國大陸副外長謝鋒會面。謝鋒去年初接副外長後，接下管理對美關係主要角色，包括參與協商讓華為財務長孟晚舟獲釋。

羅森柏格與謝鋒同意悄悄恢復溝通，雙方聚焦討論拜習會，兩國團隊頻繁透過視訊和電話聯繫，雙方高官到印尼峇里島後，還聚在飯店內一直協商到拜習會當天凌晨3時。

美中官員說，拜習會原本預計進行兩小時，結果含中場休息談了3小時，為善用時間，雙方同意使用同步口譯，而非重要峰會常用的逐步口譯。

知情人士說，習近平會前花了好幾小時反覆思考如何談論台灣，還修改論題來恰當反映想法。為了向拜登表達中國希望不必動武統一台灣，習近平花了很長時間討論中國大陸與台灣的歷史。

一名美國官員說，儘管習近平未明確表達無計畫立即侵台，仍給拜登和幕僚這種印象。如今中國大陸房市蕭條，新冠疫情清零政策扼制經濟成長，對拜登團隊來說，習近平似乎想在中國大陸不穩定的時期追求穩定和可預測性。

美方官員並提到，他們仔細研讀拜習會逐字稿，尋找習近平思路的蛛絲馬跡。他們相信習近平承諾賦予高層幕僚恢復固定溝通的權力，但可能會花一些時間，部分原因在於習近平上月展開中共總書記第三任期後，領導階層將大換血。

習近平 拜登 拜習會

上一則

張文宏：走出疫情靠科技 網解讀：非封控和大規模核酸

下一則

4年虧損63億元 中國影視一哥華誼兄弟裁員

延伸閱讀

路透：拜登向盟國稱擊中波蘭飛彈是烏克蘭防空系統所致

路透：拜登向盟國稱擊中波蘭飛彈是烏克蘭防空系統所致
俄烏戰爭局勢逆轉立場？彭博：習近平盼重返世界舞台

俄烏戰爭局勢逆轉立場？彭博：習近平盼重返世界舞台
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
新華社：聯合國秘書長會習 稱支持一個中國原則

新華社：聯合國秘書長會習 稱支持一個中國原則

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
洞庭湖底因水位降低出現神秘圖案。（取材自極目新聞）

洞庭湖乾涸湖底現大型神秘圖案 古城遺址？古墓群？

2022-11-12 00:40

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝