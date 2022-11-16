王毅見俄外長：聽你得心臟病住院 我就判斷是fake news

中俄外長在峇里島G20峰會期間會談，左一為俄外長拉夫羅夫，右一為大陸外長王毅。（取材自澎湃新聞）

俄羅斯總統普亭這次沒出席G20峰會 ，改派外長拉夫羅夫出席。中國國務委員兼外長王毅 15日在峇里島峰會期間會見拉夫羅夫時表示，中方將繼續秉持客觀公正立場，為俄烏勸和促談發揮建設性作用。

拉夫羅夫剛抵峇里島時有西方媒體稱他心臟病 住院去了，引發外界一陣虛驚！王毅在與拉夫羅夫會談時第一句話說：「有消息指拉夫羅夫外長得了心臟病住院去了，我當時就判斷肯定是fake news」。

拉夫羅夫微笑表示，「我的『住院』事件被證明又是製造的另一起假消息。我唯一想澄清的是，我昨天沒有休息，而是在準備今天會議。」

另據新華社報導，王毅表示，中方願與俄方以及志同道合國家一道，堅定推進世界多極化進程，堅定支援國際關係民主化，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系。雙方重申將繼續加強在上海合作組織、金磚國家等多邊框架內的溝通合作。

雙方就烏克蘭問題交換了看法。王毅表示，中方注意到俄方近日重申核戰爭打不得、不能打的既定立場，這是俄方理性和負責任的態度。中方也樂見俄方釋放對話信號，並同意恢復執行黑海糧食運輸協議。中方將繼續秉持客觀公正立場，為勸和促談發揮建設性作用。

拉夫羅夫表示，俄方對談判對話始終持開放態度。中方願同俄方統籌好高層交往和各領域交流，深化務實合作，便利人員往來。

雙方還就亞太形勢、朝鮮半島、伊朗核等問題交換了意見。