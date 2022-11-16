美中恢復合作對抗氣候變遷 雙方特使將會談 「全球鬆口氣」

美國總統拜登與中國國家主席習近平 前天舉行峰會後，因美國眾院議長裴洛西訪台而中斷三個月的美中氣候特使會談將恢復。白宮氣候特使柯瑞 昨天在聯合國埃及氣候峰會場邊表示，稍晚將與中方代表中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。柯瑞並未說明具體時間，只說「我們將會談，看看會產生什麼結果」。

世界資源研究院院長達斯古普塔說，美中願恢復合作對抗氣候變遷 ，「全球都鬆了一口氣」。

柯瑞日前坦言，裴洛西訪台後，美中氣候特使層級會談即中斷，只剩下非正式的意見交換。全世界排名前二的大汙染源願意談判，是對抗氣候變遷的一大助力。

拜習前天峰會前，拜登告訴習近平雙方在關鍵領域可以合作，包括氣候變遷和糧食短缺。

另據德國之聲報導，根據牛津大學「我們的數據世界」（Our World in Data）網站提供的數據，從2008年以來，中國在溫室氣體二氧化碳的年排放量方面一直超過美國。2019年，中國排放了102億噸二氧化碳，幾乎為美國（53億公噸）的兩倍，佔全球二氧化碳排放總量近28%。不過，從人均二氧化碳排放量，美國一年的人均二氧化碳排放量超過16噸，全球排名第14位，中國的人均排放量為7.1噸，排名第48位。

此外，中國的煤炭產量、消費量均為世界第一，並且遠遠超過其他國家的總和。在2021年4月舉辦的領導人氣候峰會上，習近平宣布中國將在「十四五」期間嚴控煤電，並在「十五五」期間實現煤炭消費下降。不過，據中國國家統計局的數字，今年1-6月份，中國國內原煤產量為21.9億噸，同比增長11%。這被視為傳遞出中國能源轉型遇到波折的信號。