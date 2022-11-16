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穩亞歐拆「圍中」 習近平G20峰會連會多國領袖

中國新聞組／北京16日電
中國國家主席習近平（右）在15日峇里島會見南韓總統尹錫悅。（新華社）
中國國家主席習近平（右）在15日峇里島會見南韓總統尹錫悅。（新華社）

中國國家主席習近平昨在印尼出席G20峰會期間，一連與法國、澳洲、南韓和荷蘭等領導人會面，顯示中國與歐洲、亞洲各國互動良好，展現從美國「圍中」氣氛中突圍之勢。

影音來源：YouTube

習近平與南韓總統尹錫悅舉行兩人首次正式會晤時表示，中韓要加快雙邊自由貿易協定談判，深化高科技製造等領域合作。習近平在與法國總統馬克宏會面時稱，希望法方推動歐盟繼續奉行獨立和積極的對中政策，提到烏克蘭時，習強調，中方立場明確一貫，主張停火、止戰、和談。

據新華社，習近平昨在峇里島會見尹錫悅時強調，雙方要加強戰略溝通，增進政治互信；中韓經濟高度互補，要推進發展戰略對接，實現兩國共同發展繁榮；要加快雙邊自由貿易協定談判，深化高科技製造、大數據、綠色經濟等領域合作，共同維護國際自由貿易體系，保障產業鏈供應鏈安全、穩定、暢通，反對將經濟合作政治化、泛安全化。

尹錫悅在會晤中表示，韓方希望和中方保持各層級交往，維護自由貿易體制，合作應對全球性挑戰。中方報導未明確提及朝鮮半島議題。

習近平昨與法國總統馬克宏會面時稱，中法雙方要相互尊重彼此核心利益和重大關切；希望法方推動歐盟繼續奉行獨立和積極的對中政策。雙方並就烏克蘭局勢交換了意見，習強調，中方在烏克蘭危機上的立場明確一貫，主張停火、止戰、和談。馬克宏稱，法方秉持獨立外交，反對陣營對抗；法方願積極促進歐中對話合作。

習近平昨也與澳洲總理艾班尼斯舉行會談，是雙方領袖五年來首次會面。習表示，過去幾年，中澳關係遇到困難，這是中方不願看到的。他強調，中澳沒有根本衝突，有的是兩國人民傳統友誼和高度互補的經濟結構，以及維護聯合國憲章宗旨和原則的共同訴求。據中方發布，艾班尼斯表示，澳方願意本著相互尊重、平等合作精神，和中方共同努力，透過建設性、坦誠對話溝通縮小分歧，推動澳中關係穩定發展，並就應對氣候變化等問題開展合作。

習昨與荷蘭首相呂特會面時稱，各國應相互合作，而不應尋求脫鉤；反對將經貿問題政治化，維護全球產業鏈供應鏈穩定。呂特說，荷方願同中方著眼大局，挖掘潛力，拓展合作。

見各國領袖 習近平說了什麼 資料來源／央視
見各國領袖 習近平說了什麼 資料來源／央視

習近平 馬克宏 烏克蘭

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