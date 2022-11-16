鮑彤舉殯 京禁異見人士悼祭 昔日下屬輓聯「終獲自由」

現場擺滿各界人士送來的悼念花圈，其中包括紅二代趙紫陽之女王雁南（前排右）、胡耀邦之子胡德華等。 （取材自高瑜推特）

中共 前總書記趙紫陽政治秘書鮑彤告別式昨日在北京 八寶山舉行，現場擺滿各界人士送來的悼念花圈，其中包括紅二代趙紫陽之女王雁南、胡耀邦之子胡德華等；據報中國官方採取了警戒措施，除了阻隔自由派人士前往悼祭，更傳出部分人士的獻花遭毀損，昔日下屬則在花牌上寫著「老領導終獲自由」的語句。

綜合外電和中央社，北京數名立場傾向自由派的人士，昨日曾試圖各自前往八寶山殯儀館參加鮑彤的告別式，但僅有一人以鮑彤昔日部屬的名義獲准進入，其餘都被阻擋在外。

儘管如此，據轉述，除被阻擋在外的人士外，現場目測仍有100人左右前往出席鮑彤的告別式。其中，趙紫陽的女兒王雁南與夫婿王志華也代表趙家前往致意；告別式的場外則有不少員警來回巡邏警戒。

據自由亞洲電台報導，紅二代送花圈者有趙紫陽女兒王雁南、趙女婿王志華、前中共總書記胡耀邦長子胡德華、中共上將楊勇之子楊小平、毛澤東秘書李銳女兒李南央、李銳女婿巴悌忠等。多個花圈輓聯上竟出現「某先生」、「某女士」這樣的奇怪落款。

中國獨立傳媒人高瑜在推特 描述了鮑彤告別式的情況。她表示，八寶山梅、蘭、竹、菊一排四個告別廳，只有梅廳開放為鮑彤舉行告別式，其他廳都關閉，這種待遇，「他（鮑彤）在秦城也享受過」。前中共中央黨校教授蔡霞認為，對鮑老實行別樣的「高規格」葬禮待遇，凸顯當局對鮑老巨大影響力的極度恐懼。

高瑜還發了多條推特指出，有些輓聯和花籃被人扯下，被砸成兩截，有的送花人被上崗，還要求刪去推文。「八寶山靈堂外來花圈不能入內，被列入『絕對不可能』的，連花圈也不能署名。」「因為鮑家樓下發生輓聯被撕，花籃被砸，鮑樸囑咐：『來前，花和輓聯請照相留念』。」

據美國之音，中國當局對鮑彤的告別式採取了嚴格的過濾，多位自由派人士都未獲准參加；其中，高瑜及家人更被警方限制在家不准出門，還要求她過了中午12時才能在推特上發文。

鮑彤9日在北京逝世，享耆壽90歲。他曾在天安門事件後被捕，遭判七年。1996年獲釋，此後即被視為敏感人物而被軟禁。在告別式上，就有他的舊部在花牌上寫著「老領導終獲自由」的語句。