G20峰會致詞 習近平：團結共生才是正確選擇

G20峰會15日在印尼峇里島舉行，中國國家主席習近（中）平出席並發表題為「共迎時代挑戰 共建美好未來」的重要講話。（ 新華社）

中國國家主席習近平 昨天在出席20國集團（G20）領導人峇里島峰會上致辭時引用印尼諺語「甘蔗同穴生，香茅成叢長」，強調分裂對抗不符合任何一方利益，團結共生才是正確選擇。另，中國國務委員兼外長王毅 表示，拜習會 達到深入溝通、畫清紅線、防止衝突、探討合作的預期目的。

影音來源：YouTube

央視新聞報導，習近平表示，當今新冠肺炎疫情反覆延宕，世界經濟脆弱性更加突出，地緣政治局勢緊張，全球治理嚴重缺失，糧食和能源等多重危機疊加，面對這些挑戰，各國要讓團結代替分裂、合作代替對抗、包容代替排他，共度難關，共創未來。

習近平說，團結就是力量，分裂沒有出路。以意識形態畫線，搞集團政治和陣營對抗，只會割裂世界，阻礙全球發展和人類進步。各國應該相互尊重，求同存異，和平共處，推動建設開放型世界經濟，不應該以鄰為壑，構築「小院高牆」，搞封閉排他的「小圈子」。

20國集團要堅守團結合作初心，傳承同舟共濟精神，堅持協商一致原則。正如印尼諺語所說，「甘蔗同穴生，香茅成叢長」。分裂對抗不符合任何一方利益，團結共生才是正確選擇。

習近平表示，各國共同發展才是真發展。世界繁榮穩定不可能建立在貧者愈貧、富者愈富的基礎之上。每個國家都想過上好日子，現代化不是哪個國家的特權。走在前面的國家應該真心幫助其他國家發展，大國要有大國的擔當，都應為全球發展事業盡心出力。

他說，世界經濟面臨衰退風險，大家日子都不好過，發展中國家首當其衝。我們（全球）要建設全球經濟復甦夥伴關係，堅持發展優先，始終想著發展中國家的難處，照顧發展中國家關切。中方支持非洲聯盟加入20國集團。

習近平表示，中方在20國集團提出了數字創新合作行動計畫，期待同各方一道營造開放、公平、非歧視的數字經濟發展環境，縮小南北國家間數字鴻溝。

他說，糧食、能源安全是全球發展領域最緊迫的挑戰。當前危機根源不是生產和需求問題，而是供應鏈出了問題，國際合作受到干擾。要堅決反對將糧食、能源問題政治化、工具化、武器化，撤銷單邊制裁措施，取消對相關科技合作限制。

發展中國家的糧食、能源安全風險更為突出，20國集團應該把這件事放在心上，在生產、收儲、資金、技術等方面提供必要支援。

另方面，拜習會後，中國國務委員兼外長王毅轉述，習近平向美國總統拜登宣稱，中方將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，盡最大努力爭取和平統一前景，但如果出現「反分裂國家法」規定的三種嚴重情況，中方必將依法行事；要求美方停止虛化掏空一中政策，「不要讓局勢發展到不可收拾的地步」。