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「南海行為準則」 東協與中達協議

記者陳言喬／綜合報導
東協峰會閉幕，柬埔寨總理洪森(左)把東協輪值主席木槌移交給印尼總統佐科威(右)。（取材自柬中時報）
東協峰會閉幕，柬埔寨總理洪森(左)把東協輪值主席木槌移交給印尼總統佐科威(右)。（取材自柬中時報）

東協(東盟)峰會13日在柬埔寨金邊閉幕，東協就各方關注的課題發表聯合立場。柬埔寨總理洪森針對南海局勢表示，東協與中國就達成「南海行為準則」（COC）協商取得良好進展，以共同維護區域和平與穩定。

柬中時報報導，13日下午洪森在閉幕儀式後召開新聞發布會，說明系列峰會取得的成果和決定。針對南海局勢，洪森表示，自2002年簽定「南海各方行為宣言」（DOC）以來，南海局勢已出現顯著改變。

他稱，東協與中國也意識到加強努力和提高善意，以確保全面和有效執行「南海各方行為宣言」的重要性，包括各方在國際法，如1982年聯合國海洋公約下，對促進區域的和平、穩定、互信和信心的共同承諾。

洪森說，他有信心，各方將能推動談判工作和儘快達成「南海行為準則」。

2018年11月，中國國務院總理李克強在「新加坡講座」上提到，中方願與東協各國共同努力，全面有效落實「南海各方行為宣言」，在協商一致基礎上，爭取未來三年完成「南海行為準則」磋商，助力地區和平與發展。2019年，各方提前完成第一輪審讀，啟動第二輪審讀。

本屆東協峰會，除東南亞各國元首外，包括美國總統拜登、中國總理李克強、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、加拿大總理杜魯多、澳洲總理艾班尼斯等均出席會議。

李克強 國務院 拜登

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