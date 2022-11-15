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拜習會久違的畫面 環時社評：緩解了世界緊張情緒

中國新聞組／北京15日電
美國總統拜登（左方未戴口罩者）與中國大陸國家主席習近平（右方未戴口罩者）十四日在印尼峇里島會面，雙方各有九人出席。（Getty Images）
美國總統拜登（左方未戴口罩者）與中國大陸國家主席習近平（右方未戴口罩者）十四日在印尼峇里島會面，雙方各有九人出席。（Getty Images）

舉世矚目的拜習會昨天下午在印尼登場，雙方正式會晤前握手並微笑致意的場景，被全球媒體的鏡頭敏感地捕捉到，並通過網路迅速傳向世界各地。環球時報社評指出，這幅中美之間久違的畫面，對世界因各種危機和挑戰而緊張的情緒，起到了及時的緩解和安撫作用，也將定格在中美關係史的重要位置。

環球網報導，中國外交部發言人毛寧昨天談到中美元首會晤時表示，中方對美國的政策立場是一貫和明確的，我們致力於同美方實現相互尊重、和平共處、合作共贏，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。我們希望美方同中方相向而行，妥善管控分歧，推進互利合作，避免誤解誤判，推動中美關係重返健康穩定發展的正確軌道。

另外，美國之音引述觀察人士說，拜習會雖有助於美中關係走出谷底，也可能帶來長達數月的泄壓期，但兩大強權長期「零和」博弈的衝突本質未有任何改變。

環時社評指出，梳理中美關係的歷史經緯，不難發現，雙方關係的惡化，每一次都是由美方單方面挑起而導致的。

社評稱，正所謂「解鈴還須繫鈴人」，美國只有擺出正確的態度並拿出實際行動，中美關係才可能重回正軌。拜登總統在會晤中將此前「四不一無意」的承諾再次進行擴展，提出了「五不四無意」，其中包括：美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」，無意同中國發生衝突；美方也無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。我們希望，美方能將拜登總統的承諾落到實處，而非總是說一套做一套，這既關乎誠意，也體現誠信。

社評表示，中美關係不能再惡化下去了。當然，處理龐大而紛繁的中美關係，不可能僅靠一次會晤就解決所有問題。但中美元首的印尼會晤，讓人們看到了中美兩個大國依然存在諸多共同看法，這為雙方進一步在具體問題上妥善管控分歧，促進互利合作提供了更多空間和可能性。

社評指出，我們希望，這次元首會晤的結束，將成為中美進行更廣泛溝通、並通過溝通尋求務實合作的一個新起點。中國對美政策保持著連續性和穩定性，並且始終呼籲華盛頓與中方相向而行，這既符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。而處理好中美關係的目標，也不應該僅僅是避免衝突。

近年中美元首五次通話 資料來源：文匯報
近年中美元首五次通話 資料來源：文匯報

拜登 拜習會 印尼

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