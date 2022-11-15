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外媒解讀拜習會：雙方避免引發新冷戰

中國新聞組╱北京15日電
中國國家主席習近平（左）、美國總統拜登（右）面對面會談。（Getty Images）
中國國家主席習近平（左）、美國總統拜登（右）面對面會談。（Getty Images）

中美元首昨日在印尼峇里島進行面對面會談，外媒對此高度關注，普遍認為雙方均試圖避免中美兩國的緊張關係引發一場「新冷戰」；不過有媒體引述學者說法，指中美兩國不會有實質性的讓步或有「突破」。

文匯報引述法新社報導，指拜習雙方均尋求為緊張關係「降溫」，目的是避免兩個超級大國之間引發衝突，報導另指白宮宣布國務卿布林肯將出訪中國，將是自2018年以來美國最高級官員訪華，是反映出兩國「邁向合作」的一個跡象。

CNN則指出，這次是美國總統拜登上任後，首次與中國國家主席習近平面對面會談，雙方都希望藉會晤，令中美兩國關係得以改善，避免因彼此的緊張關係引發一場「新冷戰」。

CNN特別提到，中美領袖在過去近兩年以來，一直只是透過電話及視像聯絡和交流，在近期中美關係處於低谷之際，拜登寄望面對面的會晤，會帶來具有更大戰略價值的結果。

報導引述紐約時報說法，中美領導人均表現出希望改善兩國關係，但最終能否修補彼此關係，將視乎雙方能否建立互信。報導引述智庫「布魯金斯學會」資深研究員、美國國家安全委員會專責中國事務的前主管夏斯稱，兩位領袖在一些重要議題上均未有作出妥協，但雙方均明顯釋出「緊張局勢必須管控」的信號，沒有任何一方試圖尋求衝突。

另據自由亞洲報導，澳洲雪梨科技大學教授馮崇義表示，習近平在G20國際舞台上亮相，與世界各國領袖會面，能向中國民眾釋出「國際社會接納他、重視他」；但對美國來說，美中目前處於競爭或敵對模式，未達到戰爭狀態，因此拜登還想保留在一些問題上的溝通渠道，馮崇義認為在美中關係的大框架下，兩國不會有實質性的讓步。

報導稱，美國政治風險顧問方恩格（Ross Feingold）則不會用「突破」來形容這次拜習會，相信美中關係不會有太大影響，因為過去雙方有定期通話或視像會面，即使有復談的機會，亦難以因見面而改變政策立場。方恩格也稱，這次會面台灣絕對是重大議題，他指美中雙方應該都知道對方「紅線」在哪裡，只不過這次會面是進一步強調自身立場。

拜登 習近平 澳洲

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