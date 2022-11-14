東協+3峰會 李克強喊話：加速RECP

中國國務院總理李克強13日在柬埔寨金邊出席第17屆東亞峰會。（新華社）

中國國務院總理李克強 12日在「東協+3峰會」發表講話，提出應深化東亞產業分工合作，做好應對糧食危機，中方會優化防控措施，逐步增加國際航班，便利東協及日韓留學生 返中復學。

新華社報導，李克強指出，疫情 防控工作取得階段性勝利，東亞經濟正復甦，但國際安全局勢不靖，單邊主義、保護主義及經濟金融風險上升，全球發展面臨前所未有挑戰。

李克強表示，10+3是東亞合作的主要管道，中方願繼續為區域全面經濟夥伴關係協定（RECP）經濟技術合作捐款，協助東協國家提升能力，支持盡早成立RCEP秘書機構，希望各方支持香港加入RCEP，維護多元穩定國際經貿關係。

李克強稱，中方願牽頭展開10+3轉型金融研究、舉辦10+3清潔能源圓桌對話，通過10+3銀聯體展開綠色和可持續發展合作，不斷深化低碳合作夥伴關係。中方願舉辦10+3移民政策研討會、實施10+3執法菁英獎學金項目，便利人員往來。中方將根據疫情變化，優化防控舉措，逐步增加國際航班，便利東協和日韓留學生返中國復學。中方願在明年主辦第21屆東亞論壇，深化10+3官、產、學界交流。

李克強強調，對外開放是中國的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，並指中國經濟已經深度融入世界，「我們沒有理由不對外開放，開放大門只會越開越大。」