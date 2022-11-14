中駐外使館放寬核酸 機票降價18%

中國出入境機票價跌18%。（新華社）

中國出入境國際航班不斷增加，票價開始走跌，過去兩年一度動輒上萬元（人民幣，下同，約1406美元）甚至10幾萬元的「天價」回國機票也開始降價。來自航旅縱橫的最新資料顯示，截至目前，11月出入境航線平均支付票價（不含稅）已跌破1萬元，約為8783元，比10月同期下降約18%。

一財網報導，中國駐新加坡 、加拿大、美國等多國大使館13日發布通知稱，調整赴華人員行前檢測 的政策，要求乘坐赴華航班人員在登機前需在48小時內進行1次核酸檢測，憑陰性證明即可申請健康碼。在此之前，入境人員在登機前需要提供48小時內2次核酸檢測陰性證明。

航旅縱橫的資料顯示，11.1-11.10，中國國內航空公司的出入境旅客運輸量超過7.8萬人次，約為去年同期的2倍。11月熱門入境航線top10分別為：首爾-上海、台北-上海、香港 -上海、東京-上海、香港-北京、新加坡-上海、曼谷-上海、香港-成都、法蘭克福-北京、東京-大連。

就在11月11日，中國民航局在其官網發布民航局長宋志勇在民航局黨組理論學習中心組的一次會議上的講話，提到要配合國家對外開放戰略，推動國際航空客運市場恢復，提升國際航空貨運能力和競爭力，持續增強中國民航國際話語權和影響力。

自下半年以來，過去兩年一直被嚴控數量的國際航班，的確有了實質性的大幅增加。自10月30日開始的新航季計畫執行的國際航班量，去年同期冬春航季的國際航班量，有超過一倍的增長。

新冠疫情以來中國民航局披露的歷年冬春航季國際客運航班量資料，其中2020/21年冬春航季為每周592班；2021/22年冬春航季為每周408班。可以看出，在今年冬春航季，國際航班的數量比疫情中的過去兩年冬春航季也都多了不少。