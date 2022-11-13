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不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

中國新聞組／北京13日電
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

逃離中國的「潤學」話題發酵，中國海關出境口岸近期嚴查出境旅客，且有多個中國移民顧問公司的微信群被解散。有人擔心官方可能逐步關閉移民管道，移民政策恐「大地震」。深圳業者證實確有移民公司群組解散，但原因與成都日前舉辦全球移民峰會活動引發敏感聯想有關，「關閉移民大門」說法誇大了。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導稱，中國嚴厲的防疫政策，造成大量民眾湧向境外居住，有的打試圖永久移居他國。但一位經常往返日本和中國旅客呂萍稱，她近日從成都機場出境時，發現邊防人員對持中國護照旅客的盤查很嚴，並要求持中國護照的出境者提供出境理由的證明。「比如他們會問你為什麼要出去，去哪裡，你出境幹甚麼」，有的人還會被帶到旁邊的小房間仔細盤查。

報導指出，近期還有中國移民顧問公司的微信群被解散，令不少人擔心移民國外的路被切斷。有Youtuber指「中國移民圈將有大地震」，「北京頭部移民公司解散旗下所有微信群組」。

多個中國移民顧問公司的微信群被解散。（社媒推文截圖）
多個中國移民顧問公司的微信群被解散。（社媒推文截圖）

自稱位於中國江蘇省的社媒帳號「@Sunny移民簽證永居護照項目方」本周發帖，說「剛剛連夜接到公司指令，刪除微信朋友圈裡所有和移民相關的內容，退出所有移民大群」。又稱：「已經有同行被請喝茶，移民行業可能即將面臨整頓」。

報導並引述中國一外貿企業負責人戴女士稱，微博很多關於移民的話題上周五都刪除了。她一個在上海外事服務公司工作的朋友也被收回護照。

香港01引述深圳一家移民公司負責人證實確有部分移民群組解散，但主要與日前成都舉辦「2022出入境行業全球移民峰會」有關；「因為行業的峰會被境外媒體過分解讀了，就引發一些敏感，很多群組就因此解散了」。他並指外界過度解讀，傳聞有點過於誇大。

對於外界傳言官方可能逐步關閉移民管道、中國移民圈將進行深度整改，這位深圳業者表示，他認為有點以訛傳訛的成分，「沒有那麼嚴重」。

報導指出，4月中旬上海封城政策下，源自英文「run」（逃跑）諧音的「潤學」興起，移民微信指數破4000萬，當時微信和百度等網絡平台關於移民主題的搜索量就暴增，中國各大網絡平台一度停止提供移民關鍵詞指數和搜尋趨勢。目前微博相關「移民話題」並未被封禁，11日「移民」仍有超過4600萬搜尋。

移民公司業者證實接到指令，要求「刪除微信朋友圈裡所有和移民相關的內容，退出所有移...
移民公司業者證實接到指令，要求「刪除微信朋友圈裡所有和移民相關的內容，退出所有移民大群」。此為示意圖。(Getty Images)

移民 微信 指數

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