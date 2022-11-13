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清零政策何時休？多數學者預估：最快明年第二季後

記者葉文義／綜合報導
彭博社一項最新調查顯示，多數經濟學家預估最快明年第2季後，中國才會結束清零政策，最晚可能要等到2024年。(取材自新華網)
彭博社一項最新調查顯示，多數經濟學家預估最快明年第2季後，中國才會結束清零政策，最晚可能要等到2024年。(取材自新華網)

中國前天宣布優化防控20條後，彭博社最新調查顯示，多數經濟學家預估最快明年第二季後，中國才會結束清零政策，最晚可能要等到2024年。

彭博調查訪問23位經濟學家，近半數認為，中國從2023年第二季度才會結束「清零」政策，也就是明年三月「全國兩會」之後重新開放。另有七人預估，重新開放要到7至9月；有兩人預計要到2024年的某個時間點才會改變政策。報導稱，中國可能要到明年底才能走出新冠疫情

華爾街日報日前曾引述知情人士說法，在實行近三年的嚴格防疫後，中國領導人正考慮採取措施逐步重新開放，「但進展緩慢，也沒有設定時間表」。

彭博經濟研究首席亞洲經濟學家舒暢指出，即使中國放寬防疫規定，經濟仍面臨來自房地產低迷和外部需求減弱的強大阻力。她表示，若明年下半年才取消「清零」政策，明年的增長率應會從今年的3.5%回升至5.7%。國內旅行、私人消費和商業活動恢復正常時間也可能比市場預期晚得多。

香港經濟日報引述花旗集團首席中國經濟學家余向榮指稱，當局再三強調防疫不能簡單化、一刀切，下一個關注的重點是地方政府的應對。由於地方防疫往往會過度，如果執行層面有所修正，將是實質上放鬆。這波疫情重災區的廣州和重慶的應對，可能透露政策導向。他維持此前判斷，即冬季防疫優化調整、準備工作推進，明年三月「全國兩會」後迎來實質性放鬆。

麥格理集團中國經濟主管胡偉俊則稱，決策者已意識到動態清零付出的沉重經濟代價，但已投入如此多的政治資本，不會突然宣布結束動態清零，還需爭取更多時間來改變宣傳方向。因此，中國的策略是盡快控制住當前這波疫情；同時，把未來6至9個月作為重新開放的過渡期。

防疫 全國兩會 疫情

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