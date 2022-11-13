11日開始落實入境5+3? 各地機場不同調

中國推多項防疫優化措施，包括入境人員隔離天數縮短。(中新社)

北京 當局宣布調整防疫 政策後的首日，各地具體落實情況卻不一。據大陸台灣人社群「台商太太新天地」微信公眾號的訊息，11日晚從台灣抵達成都的民眾已收到通知，開始執行「5加3」新隔離政策，廈門也開始執行新政策，但據稱，上海和北京11日仍執行「7加3」隔離政策。

對於需往返兩岸的民眾而言，11日公布的最新防疫政策，影響最大的是，原本規定登機前48小時內兩次核酸檢測 陰性證明減為一次，以及入境後隔離時間從「7加3」改為「5加3」。

根據「台商太太新天地」整理網友回報的訊息，11日晚間抵達成都的民眾表示，當晚已收到隔離酒店通知，開始執行「5加3」隔離政策。若居住地居委同意後三天返家隔離，隔離滿五天後即可離開成都返回居住地，否則需在成都隔離八天後才能離開。

據了解，前幾日入境成都，目前正在隔離中的民眾也適用「5加3」新政策。有民眾反映，廈門也開始執行新的防疫政策。有人11日在廈門隔離滿8天解除隔後離回到深圳，深圳當地居委即告知無需再進行隔離。

目前台灣當局仍只開放從台灣飛航大陸4個航點：北京、廈門、成都、上海。北京和上海昨天仍未開始執行新政策。「台商太太新天地」稱，由於大陸當局宣布的政策要落實到地方，有時會存在時間差。根據回報，有些省市目前仍繼續執行「7加3」隔離政策。

此外，12日搭乘東方航空飛往上海的民眾也表示，仍被要求出具48小時內兩次核酸檢測陰性證明。有民眾預計今天飛往廈門，但昨天上午詢問廈門航空，廈門航空也表示，仍必須提供兩次核酸檢測證明，預計本周才會變更公告。

北京市政府發言人徐和建昨在疫情記者會明確表示，北京將自12日起調整入境隔離期限，預計北京也將執行執行「5加3」的新隔離政策。上海則尚未無明確表示。