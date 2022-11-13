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上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

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優化防疫 中不排除隔離再縮短

記者林則宏、廖士鋒／綜合報導
在哈爾濱一高速公路出城口，貨車車內人員下車進行掃碼查驗。(新華社)
在哈爾濱一高速公路出城口，貨車車內人員下車進行掃碼查驗。(新華社)

中國前天推出優化防控20條措施，放寬入境隔離、宣示加大整治「一刀切」、「層層加碼」等問題。衛健委昨舉行記者會說明調整防措施的「科學根據」，同時宣布各地已成立「整治層層加碼工作專班」，而未來疫情防控重點仍然還是人口密度較大的、人口集中的大城市，不排除根據疫情形勢變化再對隔離措施進一步優化調整。

國務院聯防聯控機制昨舉行記者會，說明防控20條措施內容及考量。衛健委新聞發言人米鋒則強調，20條優化措施是對第9版防控方案的完善，不是放鬆防控，更不是放開、「躺平」。

針對密接者的隔離時間從「7加3」調整為「5加3」，國家疾控局副局長常繼樂表示，這是因為密接者7天內檢出陽性比例達到99.7%，且Omicron最長潛伏期是8天。而減少2天集中隔離，將可節省約30%的集中隔離資源。

被問及集中隔離必要性是否降低，疾控中心傳防處研究員王麗萍指出，縮短集中隔離的調整是根據病毒特點及經驗總結，隨著病毒的變異和內外疫情形勢變化，不排除再對隔離措施進行進一步的優化調整。

王麗萍指出，當前防控的重點仍然還是人口密度比較大的大城市，難點和重點在於把各項防控措施能夠做實做細、落實到位。

衛健委副主任雷海潮指出，優化後的舉措，能明顯緩解各地疫情處置遇到的瓶頸和障礙，比如隔離資源相對比較緊張，隔離房間、流調人員相對不足等問題。此外，各地已成立整治「層層加碼」工作專班，衛健委每天都回應各地民眾反映的問題，轉交給有關地方推動解決。

被問及不久的將來是否會準備全面放開？雷海潮未正面回答，僅強調醫療資源與能力建設對防疫的關係，並坦言目前醫療資源仍未能與先進國家比擬。他強調，今後要按「走小步、不停步」，根據病毒變異特點和防控能力，優化調整防控舉措。

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