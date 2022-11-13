觀察站／防疫鬆綁值得狂歡? 關鍵在如何落實

中國前天推出優化疫情防控20條，官方一再強調不是放鬆防控，而是「走小步、不停步」，更符合國情和科學精準。圖為北京遭封控的小區，民眾隔著圍籬傳遞食物。（路透）

中國在11月11日宣布放寬多項防疫 措施，網上一片歡呼，股匯市應聲大漲，國際機票酒店搜尋量飆升，形成雙11的另類狂歡。然而，要關注的是，基層能否真正落實相關舉措，而非說一套做一套。

每年雙11是電商 促銷的重要節點，也是觀察中國經濟情勢的溫度計，但今年顯得較為低調。電商巨頭天貓和京東都未發布成交總額，天貓僅表示今年交易規模與去年持平。

低調的背後，除了有經濟復甦的困難，也有當今政經情勢的變異。

當局在雙11當天發布了多項防疫鬆綁措施，掀起的狂歡力度，幾乎壓過了電商促銷節慶，網上一張「沒想到雙11活動力度最大的，竟然是國家衛健委！」的留言截圖，瞬間瘋傳全網，成為最熱話題。

根據最新防控措施，入境人員隔離從「7加3」縮短為「5加3」，登機前的核酸陰性證明從48小時內兩次減為一次，並取消入境航班熔斷機制，重要商務人員還可享免隔離的「閉環泡泡」管理等。同時加強對「一刀切」、層層加碼問題的整治力度；嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取靜默管理等。

當局強調，這些措施是基於近三年來防控經驗的總結，副總理孫春蘭形容是「走小步、不停步」，更科學精準，不是放鬆，更不是「躺平」，依然堅持「動態清零」總方針。

儘管網上有人批評鬆綁力度不夠，實際效果有限，但這卻是當局嚴格防控二年多來，難得作出的實質上鬆綁，其最大意義是，有了這個開頭，未來可望逐步鬆綁，朝恢復正常生活前進。

接下來的關鍵是，基層能否真正落實相關舉措，而非高舉防控大旗，令社會無法正常運作。例如，黑龍江大慶市肇州縣一家奶茶店服務人員日前只因為先說「歡迎光臨」，再說「掃碼」，就被當地市場監管局人員指控防疫執行不徹底，勒令奶茶店關門。

這顯然已不是防疫而是擾民，甚至影響商業運行，無端激發民怨。關鍵詞「奶茶店因服務員先說歡迎光臨被封」當天立刻衝上微博熱搜，網上罵聲不斷，逼使肇州縣政府發聲明稱，當地市場監管局王某等人，在執法檢查過程中，以商家沒有第一時間要求掃碼為由故意刁難，以檢查為名濫用職權，造成嚴重不良影響，已遭記過處分並調離現職。

此外，在中共中央仍強調「動態清零」總方針下，各地方政府恐仍將執著於壓低病例的「數字管理」，例如過去一段時間以來，地方政府慣用「靜默管理」管控疫情，其實就是一種相對軟性的封控，在這類新創名詞下，多地民眾還是動輒被封10多天甚至更久，早已偏離了防疫的本意。

再好的政策都抵不過「上有政策，下有對策」，說一套做一套。如今北京市民仍生活在「彈窗」的恐懼中，而就在鬆綁措施發布的隔天早上，一位在大陸的台灣友人在微信 發了一張排隊等待核酸檢驗的照片，留下的註解是：「連續190天檢驗核酸，今天風大又冷，還是排著長隊，不知道還得做幾天？」