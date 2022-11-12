20條措施開放下的隱憂：新增病例連兩天破萬

中國通報11日新增本土病例11803例，連續兩日病例數破萬。（路透）

即使中國當局發布20條防控措施，仍難掩中國疫情 升溫的趨勢。中國衛健委12日通報，11日新增本土病例11803例，較10日10535例略增，已是連續兩日病例數破萬，目前仍以廣東以及河南 為重災區。時隔逾半年 中國新增病例再破萬，以致民怨日益沸騰，反封控民眾甚至揚言開瓦斯炸樓。

據衛健委通報，11日新增本土病例1萬1803例，其中含無症狀感染者1萬351例。整體而言，新增數最多的是廣東3756例、河南2184例緊追在後，其餘包含內蒙古、重慶、新疆都有數百至上千例的新增。疫情目前已經蔓延，31個省市區無一者「加零」，前日維持沒有病例的海南省也再度遭到破防。

另據中央社引述社媒訊息報導，北京當局硬拚清零不改非但止不住持續加劇的疫情，更使得民怨日益沸騰。推特 帳號「李老師不是你老師」的網友上傳一段錄音檔，當中蒐錄諸多不耐因貫徹清零而被封控的民眾，紛紛揚言開瓦斯炸樓同歸於盡的哀號。

帳號Grace Song的網友則是在推特發布農婦哭求領導可憐他們的影音，拜託別再核酸檢測，否則辛苦栽植的青菜賣不了，簡直要人命。

這波來勢洶洶的疫情廣東省會廣州市堪稱重災區，並且繼海珠區之後，廣州荔灣區和番禺區已分別自9日起封城。自由亞洲電台報導指出，番禺區一家酒店經理證實，因防疫所需已被官方徵用到年底。