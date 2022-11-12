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解決基層防疫層層加碼 俠客島：上級要有擔當

中國新聞組／北京12日電
昨日在北京街頭，一名身穿防護服的工作人員正在核酸檢測站旁，引導民眾掃描健康碼。中國當局公布「優化疫情防控二十條措施」，官方強調「動態清零」政策不會放棄。（路透）
昨日在北京街頭，一名身穿防護服的工作人員正在核酸檢測站旁，引導民眾掃描健康碼。中國當局公布「優化疫情防控二十條措施」，官方強調「動態清零」政策不會放棄。（路透）

中央11日公布優化防控工作二十條措施，其中要求加大對「一刀切」、「層層加碼」問題整治。人民日報微信公眾號「俠客島」列舉多項基層寧為加碼被追責，不為溢出被問責現況，指出解決防疫困境需要上級有擔當，若上面「一推了之」，只會導致下面「一封了之」。

到底怎麼杜絕一刀切、層層加碼？俠客島指出，有時基層一刀切、過度防控，並非出於自願。在實際工作中，基層常常既無權，也無能，只有「責」。權責不對等、能責不匹配時，導致出現「你的情況我們管不了，我們就是執行的，請你絕對服從」等推諉卸責問題。

多位基層幹部向俠客島反映現況，稱上級問責來得又快又嚴，「動不動就下行政命令確保某時間內清零」，但出了問題就推給基層、嚴厲問責甚至紀委問責，「光問責，不給足夠的容錯空間」。

基層幹部指出，科學精準防控首先要統一標準。比如最新的二十條措施明確，入境人員和密切接觸者進行5+3隔離、不判定密接的密接、未發生疫情的地區不得擴大核酸檢測範圍等，「既然中央有了明確政策，今後誰擅自加碼，就得處理問責」。

在政策落實過程中，不少基層幹部也建議多給基層留空間、補資源。基層工作直接面對群眾，錯綜複雜，經常遇到特殊情況。上級應給基層幹部賦予特事特辦權力，允許準確評估風險後適度靈活應對。

俠客島認為，解決防疫困境需要上級拿出責任擔當，絕不能當政策「二傳手」，遇事就把責任推給基層。給基層適度賦權、充分賦能、合理免責，讓基層不再是政策的機械執行者，而成為國家機體中最敏銳的神經末梢、反應最快的「作戰單元」。

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