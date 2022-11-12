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入境中國隔離放寬至「5＋3」 國際機票搜索量爆增

記者葉文義／綜合報導
中國宣布放寬入境隔離政策將從「7+3」調整為「5+3」。消息一出，各旅遊平台國際機票搜索量暴漲。(取材自新華網)
中國宣布放寬入境隔離政策將從「7+3」調整為「5+3」。消息一出，各旅遊平台國際機票搜索量暴漲。(取材自新華網)

中國宣布放寬入境隔離政策，不僅將「7＋3」調整為「5＋3」，更取消入境航班熔斷機制。消息一出，各旅遊平台國際機票搜索量暴漲，攜程平台上的機票搜索量比前一日增長超過一倍；去哪兒平台國際機票搜索量達到近一年峰值。

官方發布後，多個旅遊平台的國際機票搜尋量大幅飆升，據澎湃新聞，截至11月11日14時，去哪兒平台的即時搜索量相較昨日同期增長3倍，仍在增長中；攜程平台的機票搜尋量較前一天增加超過1倍，反映出國際旅客的需求依然存在。

同程旅行國際機票搜尋量也迅速上升，1小時內搜尋量較前一天同一時段上升448%。飛豬旅遊平台數據顯示，新政策發布後僅1小時，平台上的國際機票搜尋量較去年同期增加超過3倍。

此外，10月30日冬春換季航班計畫調整後，國際航班量增加1倍，隨著政策調整，國際機票預訂量將繼續增加，預計12月部分國際航線機票預訂量有望翻倍。

攜程研究院戰略研究中心副主任張致寧認為，調整隔離政策、取消中風險區設定，對於在精準防控背景下釋放人口流動性將起到積極作用，也將在一定程度上有助國內航空及旅遊業的恢復。更為重要的是，為2023年國內旅遊市場的恢復與發展釋放出積極信號。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔認為，中國民眾回國隔離時間縮減意味著回國隔離酒店接待保障能力有所增強，也為未來回國航班量的增加打下了基礎。

同時，蘭翔指出，中國回國航班量的增長有利於國內外人員流動，也為回國航班票價的下降打開了通道。同時，10月30日秋冬航班換季之後，國際航班的預訂量上漲明顯，國際機票平均支付價格降低。

中風 航線

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