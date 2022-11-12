防疫20條公布 廣州帶頭解除次密接者隔離

中國「清零」政策成本不斷升高，解封不再是一個政策選項，而是非做不可。( 美聯社)

國務院 聯防聯控機制綜合組昨天發布進一步優化新冠肺炎疫情 的20條防控措施。發布當天，包括北京 等多地已動起來，相繼調整防疫措施，其中廣州帶頭對隔離中的次密接者解除隔離，獲輿論點讚。專家預估，新措施將使疫情管控的人員規模至少減少一半，核酸檢測次數也將降低。不過國務院副總理孫春蘭強調，新措施不是「躺平」，而是要科學精準做好防控工作。

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國務院發布的「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知」，公布進一步優化防控工作的20條措施。政知見報導，「20條措施」發布當天，北京市、廣東省、海南省等多地相繼部署調整防疫措施。

北京市委常委會當天下午即召開會議研究當前疫情處置和優化防控措施，同時進一步完善進返京管理政策，暢通救濟渠道，提高辦理時效。三亞市已調整隔離和核酸安排，同時取消原定三亞市轄區內的全體居民和遊客要在次日開展核酸檢測的通知。

廣東省委常委會也在11日召開會議，研討落實「 20條措施」。即日起調整密切接觸者和入境人員的隔離期限；不再甄別次密接，對目前正在隔離的次密接者解除隔離。

孫春蘭昨天在國務院聯防聯控機制電視電話會議上再度強調，20條優化措施是對第九版防控方案的完善，是穩中求進、走小步不停步、符合中國國情、更加科學精準的舉措，不是放鬆、更不是「躺平」，各地要確保落實到位，減少因疫情給群眾帶來的不便。

中國新聞周刊引述一位流行病學家說，「20條」措施中最重大的變化是不再判定密接的密接。這是考慮到基層流調人員當下過量的工作負荷，以及密接的密接對隔離資源的佔用。

「現在很多地方的確是壓力很大。」一位不願具名的公衛專家感慨。受訪的數據專家大概做了個估算，這次調整之後，總體而言，疫情管控的人員規模「至少會減少一半」。

前述公衛專家還指出，「20條」沒有提及「時空伴隨者」這一概念。他建議未來應在國家層面明確取消對「時空伴隨者」採取集中隔離措施，。

值得一提的是，「20條」中還明確規定，未來不建議地方開展全員核酸，也對一些地方過度防疫的行為進行了糾正。專家認為，未來各地「一天兩檢」、「一天三檢」的情況應該會減少。