美方擬向台灣通報拜習會 中方：性質十分惡劣

中國國家主席習近平（圖）將與美國總統拜登會談，全球關注。（新華社）

中國國家主席習近平 將與美國總統拜登 在印尼G20峰會場邊會見，美方稱會向台灣通報拜習會情況，中國外交部發言人趙立堅 昨批這嚴重違反一中原則跟「三公報」，「性質十分惡劣」。美媒稱，拜習還沒見面，趙立堅就先放狠話罵人，難創造拜習會良好正面氛圍。中國大陸官媒則反指是美方在會前猛通過各個渠道放風，但中方仍相信，美國不想中美關係持續壞到無法收場。

美國國安顧問蘇利文指拜登與習近平會面後，美國將向台灣簡報拜習會相關內容，引發中方不滿。趙立堅昨天在記者會上對此表示堅決反對，並指當前台海局勢緊張，「根源是台灣當局一再企圖『倚美謀獨』，而美方一些人有意搞『以台制華』」。

中國國家主席習近平將與美國總統拜登（圖）會談，全球關注。（新華社）

趙立堅稱，美台官方往來違反美方作出的僅同台灣保持非官方關係的承諾，所謂美將向台灣通報中美元首會晤情況，更是性質十分惡劣。「美方無權將國內法凌駕於國際法之上，更不得借此干涉中國內政」。

趙立堅還敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，以實際行動落實不支持台獨的承諾，「不要將中美關係引向危險境地」。

自由亞洲電台報導對此指出，關於台灣，趙立堅昨天此說並不新穎，「但在拜習會前針對美方官員放狠話，對創造兩國領導人會面前的氛圍，很難是良好正面的」。

至於拜習會要談什麼、怎麼談？趙立堅在例行記者會上表示，中方始終按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則。美方應和中方相向而行，妥善管控分歧，推進互利合作，避免誤解誤判，推動中美關係重返健康穩定發展的正確軌道。

中國官媒環球時報對拜習會發表社評指出，美國白宮在10日搶先一步披露拜習會信息，「一定程度上反映出美方比較迫切的心情」。畢竟這是拜登就任總統以來，中美元首第一次面對面會談。中美元首會晤不論到時候談什麼，僅中美元首「坐下來談」本身就傳遞出積極信號，就有助於緩解當前局勢的緊張氛圍。

社評稱，但「美方在會前通過各個渠道放風，繼『裝護欄』說後，這次又提出要為中美關係『建立地基』、『畫清紅線』等，用的詞花樣翻新，但意思其實差不多」。中國願意相信，美國不想中美關係持續壞下去，直至無法收場。