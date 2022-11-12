實戰化訓練 解放軍第3艘「小航母」安徽艦服役

解放軍海軍10日曝光安徽艦正式服役的訊息，昭告解放軍已經擁有第三艘「小航母」。（視頻截圖）

近日解放軍 有「小航母」之稱的「075型兩棲攻擊艦」第3艘「安徽艦」遭官宣已正式服役，成為兩年內第三艘這型艦艇服役。中國軍事專家解讀，這顯示出解放軍發展先進武器裝備的決心和緊迫性，「這是由維護國家主權領土完整，維護國家安全的需求而決定的」。

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解放軍海軍官方微「人民海軍」10日發布消息，揭露安徽艦在某海域組織實戰化訓練的畫面，形同證實第三艘「小航母」正式服役。

對於安徽艦服役，中國官媒環球時報10日引述中國軍事專家宋忠平解讀指，在不到兩年的時間，3艘075型兩棲攻擊艦服役並且逐步形成戰鬥力和保障力，「展示出解放軍發展先進武器裝備的決心和緊迫性，這是由維護國家主權領土完整，維護國家安全的需求而決定的」。

宋忠平還表示，作為首艦的海南艦已經完成全訓考核，這意味著其已經為後續艦艇奠定扎實的基礎，大大縮短了兩棲攻擊艦的訓練周期，有助於更多的兩棲攻擊艦快速形成戰鬥力和保障力。「這是一個新艦種，在入列後在短時間內摸索出適用的訓練大綱，這是難能可貴的。訓練大綱內容很全面，可對艦載的武器裝備、艦機協同，艦艇和登陸裝備之間的協同等等進行檢驗考核」。

另外一位匿名軍事專家則指出，全訓考核的完成預示著艦艇指揮員和艦員已經完成軍事訓練大綱規定的內容，具備執行戰爭行動和非戰爭行動的任務。

報導整理了近期「075型兩棲攻擊艦」的相關演訓，稱海南艦與廣西艦已經多次協同訓練，「戰鬥力正在逐漸形成」。據指出，075兩棲攻擊艦是解放軍最新一代兩棲作戰的武器裝備，配備了直通甲板和塢艙，可搭載直升機、兩棲氣墊登陸艇、兩棲戰車等兩棲作戰裝備，具備立體登陸作戰能力。