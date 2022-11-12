中國宣布習近平將見馬克宏 料談兩岸和平

馬克宏（左）在二度訪問中時，與習近平（右）會面。（Getty Images資料照片）

中國外交部11日宣布中國國家主席習近平 將赴印尼峇里島出席Ｇ20峰會，並赴泰國出席亞太經合會（APEC）領導人非正式會議。期間，除了「拜習會」外，習近平將和法國總統馬克宏 會晤。先前，馬克宏曾表態關注兩岸和平。

綜合外媒報導，日本外務省先前透露，正安排首相岸田文雄與習近平在Ｇ20或APEC舉行峰會；澳洲總理艾班尼斯也曾表示，希望在峰會期間，與習近平會面。但11日中國官方公布習與他國領袖會面訊息中，未提及日、澳領導人。

據了解，在先前德國總理蕭茲 於4日訪問中國時，路透便曾引述德國政府消息人士報導，法國總統馬克宏曾向蕭茲建議他們一起前往北京，以發出歐盟團結的信號，但蕭茲拒絕了這一提議。

此外，法國外交部長日前也曾表示，馬克宏將在幾周或幾個月之內訪問中國，但截至目前為止，中國外交部沒有發布相關的消息，倒是先發布習近平將在G20見馬克宏。

另外，法國最新國家戰略報告則提及台海和平。

據中央社報導，馬克宏9日發表最新戰略報告，將俄、中列為主要對手，並提及台海現況。他強調，法國需進入備戰心態，應對可能的高強度衝突。

根據法國國防與國家安全總祕書處（SGDSN）公布「國家戰略報告」全文，其中不僅提及中國共產黨、解放軍對全球的威脅，更指責中國武力威脅台海現況。

報告指出，中國軍力不斷現代化，使解放軍戰略日益武斷，「不只是在印太地區，尤其是台灣海峽現況，也在世界其他地區」。文件表示，解放軍的本質與科技、經濟、資訊上「軍民結合」的策略，使其混合戰行動的範圍史無前例。