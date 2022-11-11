無人機殺手珠海航展亮相 單次打擊成本僅十幾元

LW-30激光防禦武器系統，可對低慢小無人機開展高效打擊。（取材自環球時報）

本屆中國航展上，航天三江推出的一款名為LW-30激光防禦武器系統的武器引發關注。據報導，LW-30與「寂靜狩獵者」具有同樣的作戰體制，可對低慢小無人機開展高效打擊，因此被譽為無人機「殺手」僅需幾秒時間就可以實現「指哪打哪」，且單次打擊成本可低至十幾元。另中國也開發了高原無人機，為中印邊境 增添戍邊利器。

中國官媒環球時報報導，激光防禦武器是一種利用高能激光束打擊目標的新型武器。中國航天三江激光產品新聞發言人陳朝陽表示，此次展出的LW-30激光防禦武器系統主要用於要地防空或野戰防空，具有對無人機等典型目標的硬殺傷能力，兼具對光電探測與製導設備的軟硬殺傷能力。

相較於其他防空裝備，LW-30具有3個顯著特點：首先是打擊效率高，具備多目標打擊能力，可短時間多次射擊，持續作戰強。其次是經濟性高，主要通過電能實施打擊，使用成本低。最後是反應快，僅需幾秒時間就可以完成對目標的切換和瞄準，可以實現「指哪打哪」。

這套系統可在要害區域根據具體場景與需求靈活布防，既可單車完成獨立作戰，也可多車組網打擊，還能夠納入傳統防空武器系統，與近防砲、防空導彈等傳統武器協同作戰。殺傷範圍之內的目標，用幾秒的時間就可以把一般的無人機擊落下來，然後轉火，進入攻擊另外一架無人機模式。這款激光車的跟瞄系統可以360度旋轉，可瞬間完成轉火攻擊另外一架無人機。

LW-30激光防禦武器系統，可對低慢小無人機開展高效打擊。（取材自環球時報）

在2018年的中國航展上，這套反無人機系統曾首次亮相。陳朝陽表示，此次展出的LW-30激光防禦武器系統在激光車的整體布局上進行了優化。除打擊效率高之外，作戰使用成本更低。「如果是打擊一架普通的小型無人機，實際上花費就十幾塊錢」。LW-30激光防禦系統主要是針對低小慢類的無人機很有防禦效果，市場前景也非常廣闊。

另本屆航展並展出中國航天科工集團的GQ580型無人直升機，專為高原環境設計，採用少見的縱列雙旋翼佈局，升限7000米，可航行8小時、1200公里，最大有效載荷200公斤。可高空偵察、打擊，提供通訊中繼服務，還可為交通不便的高山哨所提供物資補給。