中美東協峰會角力 李克強先「固樁」

國務院總理李克強9日在金邊和平大廈同柬埔寨總理洪森舉行會談。新華社

東協系列峰會10日登場，這是新冠疫情以來首次線下舉行的東協系列峰會，中國由將在明年卸任的國務院總理李克強 參加，美國是總統拜登 出席。李克強已提前在8日抵達東協峰會輪值國柬埔寨「固樁」；預計拜登也將拉攏東南亞 國家，制衡中國在該地區的影響力。中美在20大、期中選舉後的外交戰已然開打，東協將首度正面交鋒。

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拜登除出席東協會議外，還將參加「聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議」（COP27）、G20峰會；外傳中共總書記習近平除14日在印尼峇里島召開20國集團（G20）峰會與拜登舉行雙邊會談外，還將在12月出訪沙烏地阿拉伯。美中領袖忙完「家務事」分別展開大外交，且都被認為是在「重整世界秩序」，美國旨在拉攏盟友抗對抗中國，北京則意欲從美國的封鎖中「突圍」，較勁意味濃厚。

據報導，東協系列峰會包括第40屆東協領導人會議、第41屆東協領導人會議、第25次中國－東協（10+1）領導人會議、第25次東協與中日韓（10+3）領導人會議和第17屆東亞峰會。本屆年度會議主席是柬埔寨總理洪森，峰會主題為「東協共同行動應對挑戰」。

德國之聲報導，眾多國家領導人將參加這一系列峰會，其中包括拜登和李克強。

李克強則已經於8日晚抵達金邊。這是新冠疫情以來李克強首次出訪，也是他最後一次以國務院總理身份出席東協系列會議。洪森為李克強的外交「告別秀」舉行了隆重歡迎儀式並舉行兩人會談。李克強周三並宣布對柬埔寨的大型發展援助計畫，同時主持了18項援助和合作協議的簽署。

新加坡李光耀公共政策學院的分析師柳庸煜對法媒分析指出：中國將尋求鞏固與東南亞國家的關係，以鞏固該地區對北京的支持，或者確保這些國家不會站在美國一邊反對中國。

不過報導也指出，在美中競爭、對抗不斷的背景下，不少東協國家對於在巨大的鄰國中國和主要貿易夥伴美國之間公開選邊站，持謹慎態度，猶如在走鋼絲。

美國之音引述觀察人士分析，美中兩個世界大國在東南亞加劇對抗意味明顯，拜登將藉訪問柬埔寨之際，擴大美國影響力以制衡中國的意味也相當濃厚。