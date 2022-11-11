監控低軌衛星 中大型空間雷達曝光

本屆珠海航展上，中國首次展出一款具備對低軌衛星等空間目標進行搜索、跟蹤的SLC-18雷達。(取材自環球時報)

為應對美國不斷發射低軌衛星帶來的新挑戰，中國於本屆珠海航展上，首次展出一款大型雷達。這座SLC-18空間監視目標有源相控陣雷達，除具備對低軌衛星等空間目標進行搜索捕獲、跟蹤測量、軌道計算和編目預報等功能，並能獲取多目標跟蹤測量數據，主要用於執行空間目標監視任務。

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中國官媒環球時報引述中電國睿副總經理孫磊表示，通常而言，為防備別國衛星的窺探，各國敏感裝備的機動和部署往往都會有意避開衛星的過境時間，或者採用反制措施干擾衛星信號。但所有這些應對措施都是建立在知道衛星的過境時間上。但大部分發展中國家想發展對太空 目標的監視能力，技術難度大、費用高，難以獨立承擔。

這次展出的SLC-18雷達體格碩大，高度超過十米，堪稱本屆航展的「雷達之最」，天線陣面在展館內有著極高辨識度。孫磊表示，該雷達為P波段固態有源相控陣雷達，主要用於執行空間目標監視任務，能夠對低軌衛星等空間目標進行搜索捕獲、跟蹤踪測量、軌道計算和編目預報，並獲取多目標跟蹤測量數據。

值得注意的是，近年美國在持續推進近地軌道偵察衛星星座，它們是動輒由數百顆小衛星組成，例如，五角大樓提出的NDSA「國防空間架構分層軌道衛星星座」就包括運行在不同軌道上的大批衛星。按美軍規畫，未來5年內，將發射多達100顆該系列衛星。

為應對這些不斷發射的低軌衛星所帶來的新挑戰，對太空的監測系統就必須具備快速監測、識別的能力，由此帶來全新的技術挑戰。孫磊表示，這型空間監測雷達可以遠距離發現衛星，並能夠對衛星進行定軌、編目，形成雷達數據庫，同時也將衛星數據發送到指揮中心，協助做出決策。

「總的來說，SLC-18雷達具有全天候、全天時、多目標、大威力、大搜索範圍等突出優點，能在大範圍空域內實現對低軌道目標的探測，可覆蓋大量低軌衛星目標。」他說。SLC-18能完成對過境衛星目標的全方位監視，雷達又具備較高的測量精度，且從生產製造到芯片技術都已經實現全國產化，說明中國雷達研製能力上了一個新的台階。