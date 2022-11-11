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短道速滑名將劉少林劉少昂轉籍中國 須付匈牙利賠償金

中國新聞組／北京11日電
匈牙利短道速滑名將劉少林、劉少昂將轉籍中國。 (取材自北京青年報)
匈牙利短道速滑名將劉少林、劉少昂將轉籍中國。 (取材自北京青年報)

擁有中國血統的匈牙利短道速滑選手劉少林與劉少昂，今年北京冬奧因為俊朗外型與流利東北話引起注目。兩人傳出將轉籍至中國，匈牙利滑冰協會也已通過申請。中國短道速滑隊在冬奧斬獲多面獎牌，劉氏兄弟的加入將令團隊實力大增。

來源：YouTube

北京青年報報導，匈牙利滑冰協會通過官網發文稱已同意兩人在8日提交的變更國籍的申請。滑冰聯合會主席科薩指出，自己無法勸說劉氏兄弟留下來，他劉氏兄弟談過幾次，能做什麼來改變他們的決定，「但他們什麼也沒有說」。 

科薩表示，聯合會不會強行阻攔他們轉籍，但劉氏兄弟需要支付賠償金。每人的賠償費用約在1至1.5億匈牙利福林( 約25至38萬美元) ，兩人將支付給匈牙利約50萬到76萬美元。

對於劉氏兄弟來說，除了面臨最多三年無緣國際大賽的可能外，兩人還將損失政府年金補貼。根據匈牙利相關政策，奧運獎牌得主可從35歲起按月領取年金，劉少林每月可領取約80萬匈牙利福林( 約2千美元) ，劉少昂每月可領取150萬匈牙利福林( 約3800美元) 。一旦兩人放棄匈牙利國籍，這筆終身年金就將取消。

根據國際奧委會（IOC）規定，如果運動員想改變國籍參加奧運，就必須在以現有國籍參加的國際比賽三年後，才能參加奧運。劉少林、劉少昂最後一次為匈牙利出賽是今年4月的世錦賽，之後他們缺席近期的國際滑聯世界杯兩站比賽，被認為是為變更國籍所做的準備。

在科薩看來，劉氏兄弟想改變國籍有幾個原因，首先是他們堅持跟隨自己的教練張晶，張晶在今年9月出任中國短道速滑隊主教練，也被認為是促成兩人轉籍的原因。

第二是他們的父親居住在中國，多次希望他的兒子回到中國；第三是中國能提供更好的訓練比賽條件。劉氏兄弟的母親對轉籍猜測也給出明確答覆：「 是的，入籍中國。」

匈牙利滑冰協會公布，劉少林、劉少昂（右三、四）申請更改國籍。有消息指，兩兄弟因教...
匈牙利滑冰協會公布，劉少林、劉少昂（右三、四）申請更改國籍。有消息指，兩兄弟因教練張晶 （中）回中國執教才萌生離開匈牙利的想法。（新華社）

香港01報導，劉少林生於1995年，劉少昂生於1997年，父親是天津人，母親是中歐匈牙利人。從11歲起，劉少林正式接觸滑冰，並一直在吉林長春市訓練，劉少昂更受哥哥的影響愛上滑冰。

2016年，劉少林為匈牙利奪得首個短道速滑世錦賽冠軍；2018年，兩兄弟在平昌冬奧會上與隊友共同奪得匈牙利首枚冬奧會金牌。2022年北京冬奧會上，劉少昂在男子500米比賽中奪得金牌，是匈牙利首枚個人項目冬奧金牌，並成為匈牙利目前唯一的冬奧雙冠王。

匈牙利選手劉少昂在今年北京冬奧短道速滑項目男子1000米拿下季軍。(新華社)
匈牙利選手劉少昂在今年北京冬奧短道速滑項目男子1000米拿下季軍。(新華社)

北京冬奧 奧運 運動員

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