致信賀烏鎮峰會 習：願與世界共建共用數位資源

2022年世界互聯網大會9日在浙江烏鎮開幕。（取自央視新聞）

2022年世界互聯網大會9日在浙江烏鎮開幕，中國國家主席習近平 向烏鎮峰會致賀信指出，中國願同世界各國一道，攜手走出一條數位資源共建共用、數位合作互利共贏的全球數位發展道路，加快構建網路空間命運共同體，為世界和平發展和人類文明進步貢獻智慧和力量。

習近平指出，當今時代，面對數位化帶來的機遇和挑戰，國際社會應加強對話交流、深化務實合作，攜手構建更加公平合理、開放包容、安全穩定、富有生機活力的網路空間。

本屆大會的主題是「共建網路世界，共創數位未來——攜手構建網路空間命運共同體」，將展現數位經濟、數位雙碳、產業數位化（工業互聯網）等領域的新技術、新產品和新應用。

2022年世界互聯網大會烏鎮峰會首次採取「線下實景+線上雲展」的方式同步進行展會活動。大會設置四大板塊，包括「合作與發展」、「科技與產業」、「人文與社會」、「治理與安全」，共計20個分論壇。會議期間，還將發布「中國互聯網發展報告2022」和「世界互聯網發展報告2022」藍皮書。

據了解，會議主辦方精選了一批人工智慧 、AR/VR、元宇宙等前沿技術應用，在展區進行展示，並供參觀者互動體驗。同時，百度Apollo Park智慧車路協同系統將提供自動駕駛、共用出行等場景的服務。

資料顯示，自2020年以來，該大會新增線上參會嘉賓每年達1000餘人，今年線上線下報名參會的人數已經接近2000人，覆蓋120餘個國家和地區的各國政府、國際組織、行業機構、中外互聯網企業和高校智庫。

11月7日，中國務院 新聞辦公室發布的「攜手構建網路空間命運共同體」白皮書顯示，截至2021年，中國數位經濟規模達到人民幣45.5兆元（約6.28兆美元），占中國國內生產總值的39.8％，數位經濟已經成為推動經濟增長的主要引擎之一。

白皮書還指出，新一輪科技革命和產業變革加速推進，中國將大力培育人工智慧、物聯網、下一代通信網路等新技術新應用，推動經濟社會各個領域加速向數位化、智慧化的方向發展，進入創新型國家行列。