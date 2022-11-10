趙紫陽政治秘書 鮑彤90歲病逝 反六四鎮壓入獄 後遭軟禁26載

趙紫陽的秘書鮑彤生前一直保存著老長官的照片。(Getty Images)

中共 前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤9日上午在北京 去世，享耆壽90歲。鮑彤是六四 事件中被判刑、被開除黨籍職位最高的中共官員。判囚七年後，他長期處於遭軟禁狀態，晚年仍然經常發表時政評論。據悉鮑彤的告別儀式15日將在北京八寶山革命公墓舉行。

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鮑的兒子鮑樸9日在推特發訃告：「先父鮑彤，慟於2022年11月9日7時08分安然離世。距生於1932年11月5日，享年90歲。」鮑彤女兒鮑簡亦稱「爸爸到另一個世界去陪媽媽了」、「父親走得安詳，他對這塊土地仍充滿希望」。

北京前記者高瑜在推特上透露，鮑彤是因患骨髓異常性增生綜合症病逝。鮑彤夫人、中國著名翻譯家蔣宗曹今年8月病逝，他本人日前剛度過90歲生日。鮑彤在生日時說，「我的九十不九十不重要，重要的是大家要爭取未來，要爭取的今天，要在今天做自己能夠做、應該做、必須做的事情，並把它做好」。

鮑彤祖籍浙江海寧，1949年加入中國共產黨，文化大革命時曾下放五七幹校勞動。1980年，鮑彤擔任已故中共總書記趙紫陽的政治秘書，後又兼任國家經濟體制改革委員會委員、副主任、黨組副書記等職。1987年，在中共13大上當選為中共中央委員，任政治局常委政治秘書及中共政治體制改革研究室主任。

鮑彤曾是中共開明改革派人物。1989年六四天安門事件中，鮑彤反對武力鎮壓，遭撤職後被捕。1992年，被撤銷中共中央委員職務，開除中共黨籍，同年7月，因洩露國家祕密罪和反革命宣傳煽動罪兩罪名被判囚七年。1996年5月，刑滿釋放。

自由亞洲電台報導，鮑彤出獄26年來，在北京的住所常年遭監視，個人活動也遭嚴格限制。每年逢六四等敏感日子，鮑彤會被加強監視或強迫帶離北京。今年8月，鮑彤的妻子蔣宗曹病逝的追悼會，也遭北京當局嚴格限制出席人數。