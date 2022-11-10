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蕭茲前腳才走 中企收購德半導體被擋 中：勿以國安搞保護主義

中國新聞組／北京10日電

德國總理蕭茲4日才訪中，旋即傳出中企收購德國晶片廠案恐遭德方阻止，中國外交部發言人趙立堅9日說，德國等國家應為中企正常經營提供公平環境，勿以國家安全為由搞保護主義。

影音來源：YouTube

路透報導，蕭茲4日才結束訪中行程，他回國後3天就傳出總部在德國多特蒙德的晶片廠Elmos 7日表示，德國政府很可能會阻止中資企業收購Elmos。德國內閣9日果然以國家安全可能受威脅為由，禁止Elmos晶片廠賣給北京賽微電子控股的子公司瑞典晶片商Silex，一家中國公司收購ERS Electronic的計畫也被內閣打回票。ERS Electronic是德國一家為半導體業者提供溫度測量設備的廠商。

一天內阻止中資收購兩家半導體業者，德國經濟部長哈柏克表示，目的是保護德國的國家安全和關鍵基礎建設，「尤其在半導體領域，德國有必要確保科技和經濟的主權」。

由於蕭茲4日才率領德企高管訪問團訪問中國，但他回國後幾天就傳出中企收購德國晶片廠很可能受阻，使蕭茲訪中之行再度受到議論，並出現各種揣測。

中國外交部9日下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，趙立堅在回答相關提問時，趙立堅首先表示，「我不了解你提到的具體情況」。但他接著說，中國政府一直鼓勵中國企業按照商業原則和國際規則，在「遵守當地法律基礎上」在海外開展「互利共贏的投資合作」。

他說，「包括德國在內的各國」應為中國企業的「正常經營」，提供「公平、開放、非歧視」的市場環境，不要把正常的經貿合作政治化，更不要以「國家安全」為由搞保護主義。

事實上，德國阻止中企投資高科技產業不是第一次，2020年才以國家安全為由，否決中國航天科工集團收購雷達技術公司IMST，今年4月阻止北京誼安醫療集團併購呼吸器製造商Heyer Medical。

整體來說，德國對中資入股的態度近年變得更謹慎，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，更刺激德國警覺對中國市場的依賴。

德國 晶片 蕭茲

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