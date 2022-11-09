傅瑩：美試圖挑起對中戰略競爭 亞太面臨地緣衝突風險

中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

中國外交部前副部長傅瑩日前表示，美國試圖挑起對中國「戰略競爭」，亞太地區也面臨重返地緣政治衝突前沿的風險。

香港 01報導，應印尼外交政策協會邀請，傅瑩11月5日參加了線上舉行的全球智庫大會，並圍繞當前的國際局勢發表視訊談話。

根據微信 公眾號《知新話》刊文，談及當前的國際局勢，傅瑩表示，隨著各種安全危機和軍事衝突不斷出現，我們開始感受到地緣政治邏輯的回歸；「地緣政治」這一概念近年來再度成為描述國際行為的熱門詞彙。例如，歐洲因美國領導的北約與俄羅斯 在地緣安全上的衝撞而陷入嚴峻的地緣政治衝突。

除了愈發緊張的歐洲局勢，傅瑩還談到，美國試圖挑起對中國「戰略競爭」，亞太地區也面臨重返地緣政治衝突前沿的風險。

她表示，這種以「地緣政治」為中心的邏輯和話語值得警惕；回顧工業化早期的歷史，地緣政治的邏輯為擴張主義提供了理論依據，一些國家為控制更大地理空間和獲取關鍵資源而爭鬥。而地理空間和資源都是有限的，隨之而來的是勢力範圍的爭奪和零和競爭的不斷上演，甚至釀成世界熱戰和冷戰。

基於此，傅瑩拋出一個問題：「我們是否有辦法超越地緣政治思維，繼續實現共同繁榮？」她接著提出，世界來到關鍵的十字路口，亞太地區可能需要先期做出選擇。她表示，相信亞洲大多數國家都希望維持和平、繁榮的勢頭，不願被迫「選邊站隊」，更不願讓以經濟發展為優先事項的地區議程被軍事和安全分歧主導。

回看亞太地區的近期歷史，傅瑩表示，亞洲成功的關鍵在於各國致力於合作謀求共同的經濟利益，通過談判解決安全關切而不是訴諸對抗。各國培養起來共同安全的意識，建立起縝密交錯的對話網路，包括政治安全溝通機制和功能性合作架構。

她以南海問題舉例說，「我們稱之為以東協中心地位為基礎的『開放性區域主義』。亞洲處理域內分歧的方式為世界提供了寶貴經驗」；今年是《南海各方行為宣言》簽署20周年，據了解，「南海行為準則」已經進入文本的審讀和新一輪磋商。

傅瑩呼籲，應該超越狹隘的地緣政治思維，以地區團結應對外部不確定性，以高質量發展、高水平合作促進世界經濟復甦。