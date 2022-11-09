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水平8字、垂直拉升 4架殲20「鑽石」隊形跳雲端芭蕾

中國新聞組／北京9日電
殲20以「鑽石」隊形進場。(美聯社)
殲20以「鑽石」隊形進場。(美聯社)

第14屆珠海航展8日開幕，空軍「八一」飛行表演隊率先起飛，殲20四機編隊「鑽石」隊形空中炫技帶來高潮，雙機首次展示盤旋等高難動作，大跳雲端芭蕾技驚四座，也創下歷屆時間最長一次。在完成水平8字、編隊轉彎、垂直拉升高難度表演後，殲20首度降落現場，近距離與公眾接觸，軍事迷激動圍觀。

來源：YouTube

綜合媒體報導，一連六天的航展有來自43個國家和地區的740多家海內外企業線上線下參展，參展飛機超110架。

8日上午開幕式中，空軍「八一」飛行表演隊6架殲10在天空畫出超大彩虹圈，以各類「勁舞」動作展翼雲霄。特別是上演艙蓋朝下、機腹朝上的「倒飛通場」等高難動作，令現場觀眾驚呼不已。

殲20演示轉彎動作。(新華社)
殲20演示轉彎動作。(新華社)

開幕高潮落在四架殲20的飛行表演，殲20首先以鑽石隊形低空通場，展示四機通場、前雙機盤旋、後雙機水平交叉、大仰角轉彎脫離等精采動作，特別是兩機迎頭對飛、驚險擦肩而過一幕，引得現場觀眾陣陣歡呼。表演快結束時，4架殲20還在空中大轉彎向觀眾致敬。

本次是殲20首次四機表演，比去年多一倍，表演時間也是歷來最長。空軍殲20機師王震說明，整套表演動作充分展示了殲20優異的操縱品質、良好的機動性能，同時展示了空軍日新月異的裝備水平。

殲20演示拉升動作。(Getty Images)
殲20演示拉升動作。(Getty Images)

殲20結束飛行表演後，穩穩降落在航展現場。這是殲20首次降落航展，近距離接觸殲20滑行、降落，圍觀的民眾拚命拍照，大喊「這是殲20離我最近一次」、「可以摸摸看嗎」。

觀眾8日在珠海航展上觀看剛剛飛行歸來的殲20。（新華社）
觀眾8日在珠海航展上觀看剛剛飛行歸來的殲20。（新華社）

業內專家表示，殲20並非第一次空中展示，但首次公開落地、近距離面向公眾展示，這在之前是從來沒有過的，說明中國空軍的實力和自信心大大增強了。

軍事專家王明志指出，此次飛行表演表面是「看」，內涵卻是「戰」，只有一流的戰鬥隊才能稱得上一流的表演隊。當前，世界上只有中國、美國和俄羅斯使用自主研發的三代機進行飛行表演，表演隊員全部是從作戰部隊層層選拔出的優秀飛行員。

飛行展示中，運油20也首次露臉，該機首次在公眾面前展示收放加油管，也表明該機具備同時可為三架戰機進行空中加油。中國自主研製的水陸兩棲飛機鯤龍AG600M也在預定投水區域完成12噸水的低空投水演示。

空軍運油20珠海航展上進行飛行展示。（ 新華社）
空軍運油20珠海航展上進行飛行展示。（ 新華社）

另外，國產大飛機C919展示了大仰角起飛、45度大坡度盤旋等一系列動作；直系列家族也參與展示，此為直20首次以真機現身航展，表演期間，直10、直20還釋放干擾彈，場面壯觀。

雲端 俄羅斯 芭蕾

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