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中版「匕首」？ 轟6K疑掛高超音速導彈 中媒被指自吹自擂

中國新聞組／北京9日電
珠海航展，解放軍靜態展示轟6K戰略轟炸機掛載一款外形與俄羅斯「匕首」高超音速導彈相似的導彈，中國媒體以「中國版匕首」相稱。 （取材自澎湃新聞）
珠海航展，解放軍靜態展示轟6K戰略轟炸機掛載一款外形與俄羅斯「匕首」高超音速導彈相似的導彈，中國媒體以「中國版匕首」相稱。 （取材自澎湃新聞）

珠海航展8日開幕，轟6K帶攜帶一款神祕新型導彈現身，引發高度關注，中媒猜測是中國版「匕首」高超音速(極音速)導彈，被指是自吹自擂，美媒則指從外觀判斷類似於CM-401反艦彈道飛彈

來源：YouTube

澎湃新聞報導，以往轟6K展示的導彈主要是KD-20空射巡航導彈和KD-63空地導彈，但此次轟6K攜帶一款外形與俄羅斯「匕首」高超音速導彈相近的導彈，採用雙錐形彈頭，彈體尾部有X型對稱分布的控制舵面。

軍事專家張學峯稱，從氣動布局來看，該導彈飛行速度非常高，很可能是某種空射彈道導彈或高超音速導彈，可以用於遠程打擊地面或海上目標，但具體是什麼導彈，有待官方以後揭示其真實身分。

根據展板介紹，轟6K飛機是中國自行改進設計的新型中遠程轟炸機，主要擔負對地、對海目標的遠程精確打擊、近距離空中火力支援任務。該機採用常規氣動佈局，可掛載多型空面導彈、精確制導炸彈和航空炸彈，作戰半徑大、載彈量大，具備較強的防區外打擊能力。

香港01報導，公開資料顯示，「匕首高超音速導彈」是俄羅斯研發的一種高超音速導彈。今年3月18日，俄烏戰爭期間被首次使用，摧毀烏方一處軍火庫。這是世界上首次在戰爭中使用高超音速武器。

除了俄羅斯外，中國和美國都正在研製下一代高超音速導彈，美國曾擔憂中國的高超音速技術超過美國。

美國網媒The Drive軍武專欄「戰區」(The War Zone)則指出，轟6K攜帶的新飛彈的原始型號不明，但從外觀判斷類似於「CM-401」反艦彈道飛彈，推測解放軍強化空射、反艦武器性能，作為「反介入/區域拒止」(Anti-Access/Area Denial，A2/AD)戰略一環。

據了解，俄羅斯「匕首」高超音速飛彈射程超過2000公里，速度能達到10馬赫，能在每個飛行階段進行規避動作，可攜帶常規彈頭和核彈頭，可以從Tu-22M轟炸機或MiG-31戰鬥機發射。俄烏戰爭期間，俄羅斯曾多次使用攻擊烏克蘭。轟6K帶攜帶神祕新型導彈現身，中國媒體以「中國版匕首高超音速飛彈」相稱，被指是自吹自擂。

轟6K戰略轟炸機掛載一款導彈，中國媒體以「中國版匕首」相稱。 （取材自澎湃新聞）
轟6K戰略轟炸機掛載一款導彈，中國媒體以「中國版匕首」相稱。 （取材自澎湃新聞）

俄羅斯 彈道飛彈 解放軍

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