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習視察軍委聯指中心：全軍精力向打仗聚焦

記者陳政錄／北京9日電
中國國家主席習近平8日視察軍委聯合作戰指揮中心，表明全面加強練兵備戰的鮮明態度。 （新華社）
中國國家主席習近平8日視察軍委聯合作戰指揮中心，表明全面加強練兵備戰的鮮明態度。 （新華社）

中共總書記習近平昨視察中共中央軍委聯合作戰指揮中心時表示，解放軍全軍要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，加快提高打贏能力，「堅決捍衛國家主權、安全、發展利益」。

來源：YouTube

央視新聞報導，習近平昨以中共總書記、中國國家主席、中央軍委主席、軍委聯指總指揮身分視察軍委聯合作戰指揮中心。

習近平表示，他和中共中央軍委到軍委聯指中心，就是要表明新一屆軍委貫徹落實20大精神、全面加強練兵備戰的決心態度。他並稱，20大對國防和軍隊建設作出戰略部署，強調要如期實現建軍100年奮鬥目標。

他提到，當前世界百年未有之大變局加速演進，「我國安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱巨繁重」；要求解放軍全軍要貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持戰鬥力這個唯一的根本標準，「全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁」，加快提高打贏能力，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

習稱，軍委聯指中心要加強國家安全形勢研判，加強軍事鬥爭現實應對，加強指揮運行實踐創新，努力建設絕對忠誠、善謀打仗、指揮高效、敢打必勝的戰略指揮機構，為全面加強練兵備戰。

中共 習近平 20大

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