華爾街日報：習下月訪沙 拓中東影響力

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（左）2019年曾訪問北京，與中國國家主席習近平（右）會晤。（新華社資料照片）

各界都在關注中國國家主席習近平 與美國總統拜登 或日本首相岸田文雄，是否會在G20峇里島峰會或者APEC曼谷峰會場邊舉行雙邊會談之際，華爾街日報(WSJ)8日報導，習近平正計畫在年底前訪問沙烏地阿拉伯，深化雙邊關係並推動一個「不再由美國主導國際秩序的多極世界願景」。

知情人士透露，雙邊官員正在敲定習近平與沙烏地王儲穆罕默德會談的細節。由於國王健康欠佳，穆罕默德是沙國實際的領導人。此次訪問已醞釀數月，暫定在12月的第二周進行。

中國外交部發言人趙立堅8日在例行記者會上被路透記者問到此事時並未否認，僅低調回應說：「我不掌握你提到的相關信息」。

此次會談將凸顯北京 在中東地區不斷擴大的影響力，同時也將表明擁有豐富石油資源的沙烏地與美國的主要國際對手之間的聯繫日益緊密。

中國外交部長王毅上月底表示，中方「高度重視中沙關係發展，將沙烏地置於中國外交全局尤其是中東地區外交的優先位置」。透過武器銷售，兩國在軍事上的關係也得到深化。

美國總統拜登7月曾訪問沙烏地，與他口中應被國際社會「唾棄」的穆罕默德會晤，呼籲沙國增產原油以平抑油價未果。

流亡美國的沙國異議記者哈紹吉2018年慘死，美國情治單位的共識是穆罕默德事前必然知情甚至默許。當時還在野的拜登強力抨擊穆罕默德，上台後態度依然強硬。

在各種國際會議場合，北京和莫斯科是「唯二」表達支持的大國，備受華府冷落的穆罕默德，點滴在心頭。

扎耶德大學研究中國與海灣國家關係的政治學助理教授傅頓說，華府希望將重心轉往亞太，又不願北京在中東擴大勢力。

傅頓說，北京與利雅德的關係雖然在很大程度上仍以交易為主，但已不再僅僅是沙國暗示對華盛頓不滿的一種手段。

他說，沙烏地與其說是在華府與北京間待價而沽，不如說是設法深化雙方互動的利益。美國對中東國家採取的是戰略競爭的敵我關係：與我們合作或是選擇北京；但海灣地區的大多數國家對此不以為然。