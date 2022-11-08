珠海航展／中製機器狗凶猛 可代替士兵偵察

中國自製的武裝機器狗，配有一門機關砲。(視頻截圖)

珠海航展8日開幕，中國自主研製的「機器狗」，由兵器裝備集團五八所自主研製的四足仿生機器人，首次公開展示、首次參加中國航展。網友稱，看起來萌萌噠，沒想到還挺凶猛。

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央視網報導，這款士兵專屬無人裝備，可以成為士兵的助理或搭檔，在地下管道、洞穴、叢林等複雜環境下，能遂行抵近偵察監視，協同打擊、危險物品處理，以及資源運輸保障等不同作戰任務。

這款國產「機器狗」，腿腳靈活，上來就能走兩步；大大的眼睛其實是光學和雷達裝置，背上可搭載不同載荷，如7.62毫米機槍，機載武器還能根據任務需求更換。

另外，一款新型多功能無人掃雷車，將首次在中國航展亮相。此裝備由中型履帶式無人機動平台、機械式掃雷裝置、多功能機械手和標識裝置組成。可以快速掃除地雷，開闢並標識安全通路。也能利用機械手臂，抓取爆炸物並安全轉移處置。

另一款無人裝置「地鰻」，是一套集成地面無人平台、空中無人平台以及多種任務載荷的地面無人作戰系統。

作為戰場先鋒兵，「地鰻」無人作戰單元可前出感知戰場環境，實時獲取信息，識別威脅目標，與其他作戰力量一起對敵重要防禦工事火力據點等實施精準打擊。