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WSJ爆內幕：FBI潛香港 跟蹤偷拍孟晚舟 為爭奪5G控制權

中國新聞組／北京8日電
華爾街日報揭露，孟晚舟前往加拿大前，曾在香港被美國特工跟蹤及偷拍。(取材自推特)
華爾街日報揭露，孟晚舟前往加拿大前，曾在香港被美國特工跟蹤及偷拍。(取材自推特)

華為副董事長、首席財務官孟晚舟2018年在加拿大被軟禁三年後獲釋，仍留下不少謎團。華爾街日報（WSJ）日前刊登文章，揭開背後更多不為人知的秘密。文章指出，孟遭非法拘禁非偶然，美方蓄謀已久，美國中情局（FBI）甚至派特工在香港非法跟蹤和偷拍孟晚舟，並即時報告給華盛頓，部署抓人行動。

大公報引述文章指出，2018年12月，加拿大應美國的要求在溫哥華拘押了孟晚舟，其後美國對孟晚舟提出銀行欺詐指控。華爾街日報寫到，2018年8月，檢方針對華為和孟晚舟的檢控行動準備就緒。檢方一直保密，直到孟晚舟在一個他們「有能力採取行動的國家」落地。

「在孟晚舟走進香港國際機場時，有關她行程的消息通過一條安全線路傳到了當時G20峰會舉辦地布宜諾斯艾利斯的Palacio Duhau酒店。一位白宮律師在一間套房內的隔音帳篷裡接聽了電話。之後，這位律師叫醒了波頓（John Bolton），告訴他孟晚舟上路了。」

據了解，美國派出的特工間諜，在港執行這一計畫時，採用高科技記錄孟的一舉一動，而且還得到香港代理人的協助。　　

飛往溫哥華前，孟晚舟在香港國際機場共託運了7個行李箱，裡面裝滿她即將前往的4個國家開會的所需材料。

2018年12月1日上午11時18分，孟晚舟乘坐的航班降落在了溫哥華機場，她原本只計畫在這裡停留幾個小時，但兩名警察把她帶到了一個櫃枱。在那裡，一名警察仔細檢查了她的行李，沒收了她的電子設備，又按照美國方面的要求，把它們分別放入不同的安全袋，並要求她提供密碼。2019年1月29日，美國正式向加拿大提出引渡孟晚舟要求。

華爾街日報文章顯示，美方抓捕孟晚舟的原因是，華為是爭奪5G控制權的對手，5G無線網絡預計將為全球數以十億計的設備傳輸數據，是一場美國不想輸掉的較量。該文章還稱，過去，美國司法部曾出手，在法國競爭對手高管到美國時以莫須有罪名拘捕，重判囚五年。其間美國公司在美政府幫助下迫使法國競爭對手賣出全球鍋爐業務，確保美國公司在這領域的全球壟斷地位；美國企業也成功肢解了法國競爭對手。

孟晚舟事件關鍵時刻 資料來源：中國新聞組整理
孟晚舟事件關鍵時刻 資料來源：中國新聞組整理

孟晚舟 香港 華爾街

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