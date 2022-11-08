珠海航展亮點 無人機「國家隊」翼龍掛16導彈

翼龍3可掛載霹靂10等空對空導彈。（翻攝自央視）

珠海航展8日開幕，中國高端無人機國家隊「翼龍」系列亮相，其中翼龍3真機高達16枚導彈載彈量令外界關注；首度展出的反無人機體系，也被軍事迷稱能攔截市面上所有無人機。無人機與攔截體系同時展出，顯示解放軍 在無人機戰鬥中能攻能守的空戰能力。

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文匯報報導，作為高端無人機「國家隊」重要譜系之一的「翼龍」系列無人機，被譽為中國無人機產業的代名詞，至今已形成翼龍1、翼龍1E、翼龍2、翼龍2H、翼龍3等家族。翼龍系列無人機在全球察打一體無人機中市占率位居全球第二，是中國軍貿無人機出口的主力機型。

中國航空工業集團表示，「翼龍」家族多個新型號在本屆航展上首次集中亮相，其中，翼龍3真機首度揭開神秘面紗，該機長12.2米，高4.3米，翼展24米，最大航時在40小時以上，最大航程在1萬公里以上，是中國全新打造，並完全擁有自主知識產權的無人機平台。

翼龍3有9個外掛架，採用雙聯裝掛架時最多可掛16枚導彈或制導炸彈，被譽為無人機「炸彈卡車」。其中，其掛載的PL-10E近程紅外格鬥彈曾被美國「軍事觀察雜誌」評價為全球最危險的近距空對空導彈之一。

相關軍情人士認為，翼龍3此次攜帶該型導彈亮相，顯示該機具備領先的無人機空戰能力，這在全球同類型無人機中較為罕見。同樣首度參展的翼龍1E機型，將掛9彈進行飛行表演。

另據大公報報導，反無人機體系也在本屆航展首次亮相，該體系兼具「目標探測、指揮控制、攔抗防禦」三大技術要素，集成了近程末端防空導彈與高炮、微小型導彈、網捕、激光等對抗手段，具備對無人機「探、偵、擾、控、打、評」等體系化作戰能力。

反無人機體系的首次亮相，意味著中國成為首個公開展示自己整套反無人機體系的國家。

首次亮相本屆航展的光電雷達和DK-1低空探測雷達，堪稱是反無人機體系中探測目標的兩大「法寶」，可實現周邊360度全景紅外成像、威脅目標探測和多目標三維定位，堪稱「千里眼」。