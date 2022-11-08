菲駐華大使「中國通」 曾就讀北大 是李克強同學

CNN北京分社前社長吉米將接任駐中國大使。（中央社）

菲律賓駐中國大使懸缺近7個月，總統小馬可仕已任命中文流利、有「中國通」之稱的CNN北京 分社前社長吉米（Jaime FlorCruz）接任，但尚待國會通過。

中央社報導，吉米2014年退休，卸下CNN北京分社社長一職。他回覆記者簡訊證實任命案，但除此之外不願多談。

吉米與菲律賓駐中國前大使羅瑪納（Jose Santiago Romana）等一行15名青年領袖，1971年不顧馬尼拉當局禁令赴中參訪，卻因菲律賓前總統馬可仕宣布戒嚴，被迫滯留中國，期間遭遇文化大革命，又成為美國媒體駐中國記者，讓他見證中國近50年來的歷史與變革。

據報導，吉米1977年進入北京大學歷史系就讀，中國國務院 總理李克強 和前中共中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來都是他的同學。他今年9月發表回憶錄「77屆：我的同學們如何改變中國」，細數在中國經歷。

菲律賓國會任命委員會10月22日刊登公告，指小馬可仕已將駐中國、加拿大及奧地利大使人選提交任命委員會。根據這項公告，吉米被任命為菲律賓駐中國特命全權大使，兼任駐北韓和蒙古國大使。

報導稱，吉米去年12月談到馬尼拉和北京的南海主權爭議時表示，近幾年中國愛國主義情緒越來越高漲，「愛國主義就包括了地理上的主權，所以香港問題出來了，台灣問題出來了，南海問題出來了」。

吉米當時說：「我們菲律賓正好處在南海，所以我覺得我們沒辦法，只能面臨這樣的事實。只能希望各方在這個問題上要站得高一點，最起碼要繼續商談，不要引起戰爭。這是我個人的希望。」