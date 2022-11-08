珠海航展／中國製造 20式新槍族輕量化設計易攜帶

在中國航展8號館的輕武器展區，中國自主研製並列裝軍警的20式新槍族亮相。（取材自央視）

珠海航展中，中國自主研製的20式新槍族以及配裝新槍的各類彈藥也「組團」亮相。

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央視軍事報導，據中國兵器裝備集團建設工業總經理助理張路介紹，20式新槍族可靠性高，功能拓展性好，適應全域作戰環境需要。相較於以前的95式槍族，20式槍族採用輕量化設計，更便於攜帶。其中最大的技術突破，是可靠性和使用壽命更長。

在20式新槍族中，裝備量最大、使用範圍最廣的是新一代5.8mm自動步槍槍族。由自動步槍、短自動步槍和精準步槍三個系列構成。

在輕武器展區，還展出了配裝20式新槍族的各類彈藥，有5.8mm普通彈、5.8mm曳光彈、5.8mm低貫穿彈等等。

子彈在高速運動過程中，穿透力特別強。5.8mm低貫穿彈指哪打哪，不會造成貫穿傷害，可有效避免誤傷。

另外，陸軍直10、直8L、直20三型直升機將齊聚珠海。直10武裝直升機可在全天候、覆雜戰場環境和野外保障條件下遂行多種作戰任務。直8L運輸直升機具備全地形突擊車搭載能力，有效提升了陸航空突部隊快速遠程投送、空地協同作戰能力。直20戰術通用直升機是中國自主研製的中型雙發多用途直升機，能在晝夜覆雜氣象條件下，遂行機降和運輸等多樣化任務，具有全域全時出動能力。

據了解，此次航展，直10、直8L、直20三種戰機將進行懸停、垂直上升、大坡度盤旋等多種精彩的飛行表演，展示陸航飛機優越戰術性能。