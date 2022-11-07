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中國領導人「外交出擊」李克強訪柬埔寨 習近平下周出訪

記者陳言喬／即時報導
中國國務院總理李克強8日起赴柬埔寨訪問並出席東盟峰會與東亞合作領導人會議。圖為李克強日前主持上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第21次會議。（新華社）
中國國務院總理李克強8日起赴柬埔寨訪問並出席東盟峰會與東亞合作領導人會議。圖為李克強日前主持上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第21次會議。（新華社）

中國領導人今起展開「外交出擊」，中國國務院總理李克強8日起一連6天訪問柬埔寨，並出席東盟（東協）峰會及東亞合作領導人系列會議。這是疫情發生後，李克強首度出訪。

李克強7日在柬埔寨多家媒體撰文稱，「各國可以放心，同中國在一起，沒有選邊站隊的壓力，只有團結共進的動力」。中國推出了穩經濟一攬子政策，既有力有效，又不透支未來，推動經濟運行保持在合理區間。李克強在文章中表示，今年以來，中國經濟發展經歷了很不尋常的過程。受國內外錯綜複雜因素影響，經濟運行一度面臨超預期下行壓力。中共及時果斷推出穩經濟一攬子政策和接續措施，著力保市場主體、穩就業、穩物價。

李克強說，開放帶來進步、促進發展、激發創新。作為世界上最大的發展中國家，中國將集中精力辦好自己的事，堅持對外開放基本國策不動搖，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，讓中國始終成為開放的高地、投資的熱土，與世界共用發展的機遇。

此行是李克強連續第十次出席東亞系列會議，也將是最後一次以總理身分參加。明年3月，他將在中國政府換屆時，結束十年總理生涯。

接下來，中國國家主席習近平本月15日也將外訪（中國尚未官宣），先參加印尼舉行的20國集團（G20）峰會，再赴泰國參加亞太經合峰會（泰國政府已官宣）。

李克強 泰國 國務院

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