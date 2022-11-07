「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

德國總理蕭茲 4日結束訪華行程已三天，有關蕭茲與中共總書記習近平 會晤細節的傳言仍餘波盪漾。美媒報導，習近平與蕭茲會面時僅用一句「欸，你好」稱呼蕭茲，並強勢拉著蕭茲合照，被稱有「皇帝接見臣子」的意味。不過也有評論指出，習近平對蕭茲說的其實是「嘿你好，照個相」，這是友誼問候語，象徵兩人的交情。

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自由亞洲電台報導，蕭茲4日在北京 與習近平會面，習近平的第一句話卻並未以蕭茲的姓名或職稱向他打招呼，而是只用一句「欸，你好」帶過。接著，習近平伸手示意蕭茲，簡短說一句「我們照個相」；隨後，習近平又詢問蕭茲，「你們還順利吧」。

報導指外界解讀，從蕭茲和習近平在拍照過程中的互動，習近平顯得「神態自若」，占據了主導地位，蕭茲只能被動配合。有網民嘲諷，蕭茲見習近平的模樣有如「兒臣被皇帝接見」；中國異議藝術家巴丟草則畫了一幅習近平站著伸手接見趴跪在地上的蕭茲的插畫，嘲諷兩人的尊卑關係。

不過有評論及網民指出，習近平會見蕭茲時是以「嘿，你好，照個相」向對方打招呼，這是一種象徵兩人友誼的親切問候方式；況且，如果真有「皇帝接見臣子」的意味，估計皇帝也不會以「你好」和臣子打招呼。

另直新聞評論員管姚指出，他觀察到，中德領導人原預定談45分鐘，但實際會談時間幾乎延長一倍，且會談中蕭茲頻頻點頭。這一個時間細節證明蕭茲充分接收到並肯定習近平「讓中國大市場成為世界大機遇」的信息。