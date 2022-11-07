我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

COP27／美擬推「碳信用」計畫 讓企業可資助開發中國家

亞利桑納共和黨候選人雷克辦公室 收到不明粉末信

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

中國新聞組／北京7日電
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

德國總理蕭茲4日結束訪華行程已三天，有關蕭茲與中共總書記習近平會晤細節的傳言仍餘波盪漾。美媒報導，習近平與蕭茲會面時僅用一句「欸，你好」稱呼蕭茲，並強勢拉著蕭茲合照，被稱有「皇帝接見臣子」的意味。不過也有評論指出，習近平對蕭茲說的其實是「嘿你好，照個相」，這是友誼問候語，象徵兩人的交情。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，蕭茲4日在北京與習近平會面，習近平的第一句話卻並未以蕭茲的姓名或職稱向他打招呼，而是只用一句「欸，你好」帶過。接著，習近平伸手示意蕭茲，簡短說一句「我們照個相」；隨後，習近平又詢問蕭茲，「你們還順利吧」。

報導指外界解讀，從蕭茲和習近平在拍照過程中的互動，習近平顯得「神態自若」，占據了主導地位，蕭茲只能被動配合。有網民嘲諷，蕭茲見習近平的模樣有如「兒臣被皇帝接見」；中國異議藝術家巴丟草則畫了一幅習近平站著伸手接見趴跪在地上的蕭茲的插畫，嘲諷兩人的尊卑關係。

不過有評論及網民指出，習近平會見蕭茲時是以「嘿，你好，照個相」向對方打招呼，這是一種象徵兩人友誼的親切問候方式；況且，如果真有「皇帝接見臣子」的意味，估計皇帝也不會以「你好」和臣子打招呼。

另直新聞評論員管姚指出，他觀察到，中德領導人原預定談45分鐘，但實際會談時間幾乎延長一倍，且會談中蕭茲頻頻點頭。這一個時間細節證明蕭茲充分接收到並肯定習近平「讓中國大市場成為世界大機遇」的信息。

蕭茲 習近平 北京

上一則

中3大無人機 都是「炸彈卡車」 珠海航展搶先看

延伸閱讀

COP27拼國際綠化減碳承諾 美國料端「大禮」較勁中國

COP27拼國際綠化減碳承諾 美國料端「大禮」較勁中國
拜登、蕭茲通話 重申國際秩序與人權承諾

拜登、蕭茲通話 重申國際秩序與人權承諾
孔子學院遭國際抵制 中國改推「魯班工坊」拉攏

孔子學院遭國際抵制 中國改推「魯班工坊」拉攏
蕭茲：中國將批准外籍人士打BNT疫苗

蕭茲：中國將批准外籍人士打BNT疫苗

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元