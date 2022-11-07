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與中國脫鉤？德學者：白癡才會隨美國起舞

中國新聞組／北京7日電
中國外交部部長助理、發言人華春瑩5日晚發推，用一張圖片總結梳理了德國企業與中國合作的情況，並配發文字：與中國脫鉤？他們說不！（取材自環球網）
中國外交部部長助理、發言人華春瑩5日晚發推，用一張圖片總結梳理了德國企業與中國合作的情況，並配發文字：與中國脫鉤？他們說不！（取材自環球網）

德國不來梅大學退休經濟學教授沃爾弗拉姆·埃爾斯納日前表示，遵循美國指示去搞脫鉤並將世界分成兩個孤立的部分，「這是一群白癡中最傻的人的做法」。只有借助中國強大的能力，德國才有可能在美國和亞洲之間保持獨立和經濟生存機會。中國外交部發言人華春瑩則發推文列出隨德國總理蕭茲訪華的12家德企在中國投資現況圖片，配文「與中國脫鉤？他們說不！」

參考消息報導，德國新德意志報網站3日發表對埃爾斯納的專訪文章，題為「西方不從歷史角度思考問題」。埃爾斯納曾在歐美澳及中國等地任教，是許多出版物和教科書作者和發行人。

報導引述埃爾斯納在談及德國總理蕭茲訪華時表示，他預計德國的企業老闆們還會剩下一些理智，他們將為了抵抗德國持續的經濟自殺而自衛。「我建議蕭茲在美國和亞洲之間保持德國獨立和經濟生存機會，並進一步發展與中國的務實和建設性的貿易、交流、合作和學術關係。遵循華盛頓的指示去搞脫鉤並將世界分成兩個孤立的部分，這將是一群白癡中最傻的人的做法」。

另中國外交部發言人華春瑩5日在推特發出一張標示著12家德國企業在中國投資項目的圖片，並配文「與中國脫鉤？他們說不！」講述隨蕭茲訪華的德企與中國合作現況。

圖片中包括：巴斯夫集團在廣東湛江總投資約100億歐元，是德國企業在華投資規模最大的單體項目；阿迪達斯2021財年大中華區營收45.97億歐元；大眾計畫投資20億歐元與中企建立合資企業；瓦克化學集團2021年大中華區銷售額達17.9億歐元。

寶馬將在中國再投資13.86億美元；BioNTech在上海成立了新公司；默克集團2021財年在中國銷售額達28.87億歐元；德意志銀行是擁有中國銀行間債券市場最全面承銷業務資格的外資行之一；拜耳2021財年在中銷售額38.56億歐元；喜寶集團最大出口市場是中國；西門子2021財年在中國的營收82.32億歐元；Geo Clima Design對中國巨大的市場規模持樂觀態度。

環球網報導，華春瑩的推特引發外國網友關注。有人說，「這是我幾個月來看到的最好的涉華信息圖表。請繼續提供更多這樣的信息。合作是通向繁榮之路」。

德國 投資 蕭茲

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