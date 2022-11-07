德國總理蕭茲：反核武與習近平達共識 訪中值了

圖為德國總理蕭茲5日在柏林一場新聞發布會。(歐新社)

德國 總理蕭茲 結束對中國旋風式訪問後，5日在柏林表示，訪華期間與中方達成共識，反對在俄烏戰爭中使用核武，不枉此行。此前，官媒報導，中國國家主席習近平 與蕭茲會晤時，共同反對使用或威脅使用核武器。

路透報導，蕭茲返德後出席所屬社民黨的活動時說，與習近平達成共識，要避免俄烏戰爭升級至使用核武，單就這點，已不枉此行。

蕭茲與習近平4日會面後，敦促北京運用對莫斯科的影響力，避免局勢升級並停止入侵。新華社當天報導，習近平與蕭茲就烏克蘭危機交換意見，「共同反對使用或威脅使用核武器，倡導核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐大陸出現核危機」。蕭茲表示，德國將繼續與中國的經濟交流，但同時清楚自己的定位。

觀察者網報導，就在訪華前夕，蕭茲曾在「法蘭克福匯報」發表專欄文章，闡述他對此次中國行的一些思緒。在提及處理中德之間的分歧和爭議問題之餘，蕭茲強調，即便世界局勢發生變化，中國仍是德國和歐洲重要的經貿夥伴，德國不想也不能與中國脫鉤。他認為，中國在全球性問題上發揮著關鍵作用，中歐雙方需要擁抱競爭，也要探索在哪些方面合作仍符合雙方共同利益。

在此次訪華行程中，朔爾茨曾告訴德意志銀行、大眾汽車、西門子、寶馬、巴斯夫等公司的德國商界領袖，在發展與中國的關係時要實現「多元化」。

此前，中國外交部發言人趙立堅表示，中德是全方位戰略夥伴，今年是兩國建交50周年，半世紀以來的交往合作已充分證明，兩國的共識遠多於分歧，合作遠大於競爭，雙方是夥伴而不是對手，均從對方的發展和中德務實合作中獲益。發展好中德關係不僅惠及兩國，也有利於中歐和世界。中方願在平等和相互尊重的基礎上同各方開展人權對話與交流，推動全球人權治理朝著更加公平公正合理包容的方向發展。但中方反對以討論人權問題為幌子，干涉中國內政，對中國進行污衊抹黑。