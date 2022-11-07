我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納共和黨候選人雷克辦公室 收到不明粉末信

不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

德國總理蕭茲：反核武與習近平達共識 訪中值了

中國新聞組／北京7日電
圖為德國總理蕭茲5日在柏林一場新聞發布會。(歐新社)
圖為德國總理蕭茲5日在柏林一場新聞發布會。(歐新社)

德國總理蕭茲結束對中國旋風式訪問後，5日在柏林表示，訪華期間與中方達成共識，反對在俄烏戰爭中使用核武，不枉此行。此前，官媒報導，中國國家主席習近平與蕭茲會晤時，共同反對使用或威脅使用核武器。

路透報導，蕭茲返德後出席所屬社民黨的活動時說，與習近平達成共識，要避免俄烏戰爭升級至使用核武，單就這點，已不枉此行。

蕭茲與習近平4日會面後，敦促北京運用對莫斯科的影響力，避免局勢升級並停止入侵。新華社當天報導，習近平與蕭茲就烏克蘭危機交換意見，「共同反對使用或威脅使用核武器，倡導核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐大陸出現核危機」。蕭茲表示，德國將繼續與中國的經濟交流，但同時清楚自己的定位。

觀察者網報導，就在訪華前夕，蕭茲曾在「法蘭克福匯報」發表專欄文章，闡述他對此次中國行的一些思緒。在提及處理中德之間的分歧和爭議問題之餘，蕭茲強調，即便世界局勢發生變化，中國仍是德國和歐洲重要的經貿夥伴，德國不想也不能與中國脫鉤。他認為，中國在全球性問題上發揮著關鍵作用，中歐雙方需要擁抱競爭，也要探索在哪些方面合作仍符合雙方共同利益。

在此次訪華行程中，朔爾茨曾告訴德意志銀行、大眾汽車、西門子、寶馬、巴斯夫等公司的德國商界領袖，在發展與中國的關係時要實現「多元化」。

此前，中國外交部發言人趙立堅表示，中德是全方位戰略夥伴，今年是兩國建交50周年，半世紀以來的交往合作已充分證明，兩國的共識遠多於分歧，合作遠大於競爭，雙方是夥伴而不是對手，均從對方的發展和中德務實合作中獲益。發展好中德關係不僅惠及兩國，也有利於中歐和世界。中方願在平等和相互尊重的基礎上同各方開展人權對話與交流，推動全球人權治理朝著更加公平公正合理包容的方向發展。但中方反對以討論人權問題為幌子，干涉中國內政，對中國進行污衊抹黑。

蕭茲 德國 習近平

上一則

大批央媒記者赴上海採訪進博會被彈窗 無法回京 求助中宣部

下一則

中3大無人機 都是「炸彈卡車」 珠海航展搶先看

延伸閱讀

COP27拼國際綠化減碳承諾 美國料端「大禮」較勁中國

COP27拼國際綠化減碳承諾 美國料端「大禮」較勁中國
拜登、蕭茲通話 重申國際秩序與人權承諾

拜登、蕭茲通話 重申國際秩序與人權承諾
孔子學院遭國際抵制 中國改推「魯班工坊」拉攏

孔子學院遭國際抵制 中國改推「魯班工坊」拉攏
蕭茲：中國將批准外籍人士打BNT疫苗

蕭茲：中國將批准外籍人士打BNT疫苗

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元