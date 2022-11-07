孔子學院在各國陸續被關閉 中改推魯班工坊

中國推動「魯班工坊」進駐「一帶一路」國家，提供免費職業技術訓練。（取材自微信）

近年中國孔子學院在各國陸續被關閉，但美媒指出，中國職業技術培訓中心「魯班工坊」正進駐一帶一路 國家。專家分析，北京 正透過拉攏發展中國家以獲得更多政治空間。

據美國之音報導，孔子學院頻遭國際質疑，包括美國及歐洲多國陸續停止合作。在孔子學院下台之際，另一個以中國歷史上家喻戶曉的工匠魯班為名的職業技術培訓中心「魯班工坊」則接棒，進駐一帶一路沿線國家。

例如在南亞，泰國 的學生跟著天津渤海職業技術學院的老師學習應用電子技術。在非洲馬利，學生們跟著天津醫學高等專科學校的老師研習中醫。在非洲吉布地，天津鐵道職業學院的老師教授當地學生工商知識。在歐洲，中餐大廚落地英國，教學生們如何製作正宗的中國菜。

報導指，自2016年在泰國設立首個魯班工坊以來，目前在全球19個國家開設有25處。魯班工坊與孔子學院的輸出模式基本相同，即中方的職業技術學校尋找當地的合作夥伴，在當地學校落地並開設課程，教授中方標準的相關技術，而學生畢業後投入服務當地的項目。

報導指出，魯班工坊的中方統籌是天津政府，不過，中國國家主席習近平多次在國際場合提及。澳洲國立大學全球管理學院研究員范德克里說，魯班工坊可塑造中方在東道國行為的敘事，給北京更多政治活動空間。習近平和其他高層領導人在與外國元首會晤時頻頻提到這個職訓體系，說明該項目得到了北京支持。