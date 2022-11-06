央視「俯瞰台灣」紀錄片將上映 網友想起齊柏林

中國央視的「航拍中國」系列，即將推出第四季，當中的「俯瞰台灣」。（央視截圖）

中國央視新製播的「航拍中國」7日播出第四季，當中包括「俯瞰台灣」等台灣篇的介紹。央視稱，「台灣篇」裡寫成一首首凝固的詩，變成兩岸心靈的一個個「掛鈎」，構築起強大的中華文化認同。有網友稱看到央視空拍台灣美景，想到了齊柏林。

央視新聞微博6日稱，央視從航拍視角看台灣全島，一起領略寶島風光。「央視帶你飛越淺淺的海峽，在陸地邊聆聽海的呼喚，在高山之上看生命的律動；遇見校園民謠中的澎湖灣，邂逅課本裡日月潭 ，發現街頭熟悉的家鄉味道，訴說闔家團圓的心願！」

央視稱，「台灣篇」裡，還有人聲鼎沸的士林夜市，以及桃園眷村裡飄盪的鄉愁，寫成一首首凝固的詩，變成兩岸心靈的一個個「掛鈎」。

央視介紹指「航拍中國」（第四季）（除台灣篇外，另有香港 、澳門 、西藏等篇）充分展現出不同地域的精神內核、氣質風貌，人文關懷雋永深致，文化根脈底蘊深厚，通過含蓄又澎湃的情感表述溫暖了那些「思鄉」的人，在潛移默化間構築起強大的中華文化認同。

央視的「航拍中國」全系列共計動用73架直升機，320架無人機，總航程超90萬公里。第四季是「航拍中國」的收官之作，第四季在極致的視覺藝術呈現與最前沿的技術運用等方面不遺餘力，體現央視總台「5G+4K/8K+AI」的戰略格局和「思想+藝術+技術」的創新融合，呈現出國際一流的航拍水準。

央視「航拍中國」系列紀錄片自2017年開播，是中國紀錄片史上首個從空中覆蓋全中國、記錄當下中國真實面貌的大型系列紀錄片。當中「第四季」強調視覺美學與初心回歸，邀請地質學、氣候學 、歷史學、考古學、民族學、植物學、生物學等專業學科的專家學者深入參與創作，通過最佳選點、最佳季節、最佳時間、最佳光線的拍攝營造影像之美。

有在中國的台灣網友稱，初看央視「台灣篇」介紹，讓他想起了「一代空拍大師」齊柏林，不知央視的「俯瞰台灣」是哪些人協助拍攝的。